Estimaciones privadas anticipan que en septiembre bajó la morosidad y hubo una mejora en los créditos a las familias

Después de varios meses de deterioro, la morosidad del crédito bancario al sector privado registró una baja en septiembre. La mejora estuvo impulsada principalmente por los hogares, que redujeron sus niveles de incumplimiento, mientras que en las empresas el indicador mostró una leve suba. Sin embargo, el crédito todavía permanece estancado, aunque las refinanciaciones alcanzaron nuevos máximos.

La irregularidad del crédito de las entidades financieras al sector privado no financiero se ubicó en el 7,5% en septiembre, frente al 7,75% registrado en agosto. Se trata de la primera caída relevante del indicador en mucho tiempo, de acuerdo con las estimaciones de la consultora 1816, elaboradas a partir de los datos de la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central.

La mejora se explicó por el comportamiento de los préstamos a las familias. Por segundo mes consecutivo, la mora en este segmento pasó del 12,81% en agosto al 12,20% en septiembre. En cambio, entre las empresas la irregularidad subió marginalmente (del 3,80% al 3,82%).

“Las cifras definitivas pueden modificarse, aunque a lo largo de 2026 en ninguna ocasión el ratio agregado de mora privada se modificó con respecto de la primera versión de la base de datos que mencionamos en este reporte”, aclararon desde la consultora. Los datos oficiales del Banco Central se presentarán el 20 de noviembre.

Bajó la irregularidad en el crédito en septiembre. Fuente: 1816

Pese a la mejora, los niveles de incumplimiento siguen muy por encima de los registrados antes del cambio de tendencia. En octubre de 2024, la mora total del sector privado era de apenas 1,5%: alcanzaba el 2,5% entre las familias y el 0,7% en las empresas.

Uno de los factores que explica la baja de septiembre fue la reducción de los saldos impagos de los hogares. Según 1816, el monto de los créditos en mora de las familias cayó un 4,1% en términos reales frente al mes anterior. Se trata del segundo descenso consecutivo y de una variable clave para que retroceda el indicador, en un contexto en el que el stock total de préstamos continúa prácticamente estancado.

Otra señal favorable es que la proporción de la deuda en Situación 2 —es decir, con atrasos de hasta 90 días, que todavía no se considera irregular— volvió a bajar y se ubicó en el 2,52% del total del sistema financiero. Así, alcanzó su nivel más bajo en más de un año. En anteriores episodios, los máximos de esta categoría habían anticipado posteriores aumentos de la morosidad, dado que el indicador de irregularidad contempla los créditos clasificados en las situaciones 3, 4 y 5.

“Cuando miramos a nivel de entidad financiera, el ratio de irregularidad de familias bajó en septiembre en todas y cada una de las 12 principales entidades en materia de créditos a hogares , lo que refleja que la caída del mes fue extendida a nivel sistema. Mientras tanto, las refinanciaciones volvieron a subir: el saldo refinanciado representó en septiembre el 3,9% del crédito total a las familias y el 0,9% del crédito a empresas, alcanzando nuevos máximos”, señalaron.

Según los cálculos de la consultora, las familias ya refinanciaron deudas por $2,9 billones.

Variación mensual de financiaciones totales a familiar y saldos irregulares. Fuente: 1816

El comportamiento del crédito también constituye una variable central para entender la evolución de la mora. Hasta el 23 de octubre, los préstamos en pesos avanzaron un 0,9% real en comparación con las primeras tres semanas de septiembre. Si bien el desempeño fue algo mejor que el observado durante los tres meses previos, el financiamiento en moneda local sigue mostrando un marcado estancamiento desde la eliminación de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), a mediados del año pasado.

“Es indudablemente positivo para el crédito que las tasas cortas de pesos hayan continuado estables recientemente, aunque la dinámica de la deuda en moneda extranjera obliga a ser cautelosos hacia adelante. Lo decimos por algo básico: hoy el mercado pone en precios que la tasa en dólares a un año será de 22% en octubre 2027 y, si bien esa forward no es directamente comparable con la tasa de referencia de 20% del mercado de pesos overnight (que es una tasa spot y a 1 día), es una referencia ineludible para pensar el rendimiento que tendrán que tener los instrumentos cortos en pesos a medida que nos acerquemos a las elecciones para que los inversores estén cómodos con sus stocks en moneda local”, cerró.