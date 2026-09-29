Exempleados de Flybondi reclamaron por los despidos y las indemnizaciones no pagadas

Un grupo de extrabajadores de Flybondi se concentró hoy frente al edificio donde funciona la Secretaría de Trabajo de la Nación, en la Avenida Leandro N. Alem 650, para reclamar la intervención de esa dependencia, ante la situación laboral originada en la crisis que atraviesa la empresa.

Durante la jornada, voceros de los congregados fueron recibidos por la subsecretaria Claudia Testa, a quien le manifestaron su preocupación por “el atraso en el cumplimiento de los retiros voluntarios”, “la falta de pago de las indemnizaciones por despidos sin causa” y una ola de desvinculaciones que, según denunciaron, “afecta a unas 1000 familias”.

“La empresa está en falta en todo sentido: con los retiros voluntarios, con las indemnizaciones, y hasta con los trabajadores que siguen vinculados a la empresa, que tampoco están cobrando su sueldo”, señaló Franco Vázquez, representante de los trabajadores despedidos de Flybondi, que fue acompañado por Melany Barzola, también referente de los despedidos de la aerolínea low cost, en la reunión con la funcionaria.

Del encuentro también participó Luciano Corradi, delegado desplazado de Global Protection Service (GPS), la empresa tercerizada por Aerolíneas Argentinas para realizar tareas de control de rampa. Vázquez alertó que “1000 personas se quedaron en la calle desde abril”, especificó que la compañía “adeuda los salarios de junio y julio y el aguinaldo”, y reiteró que “tampoco cumplió con los acuerdos alcanzados con empleados que se acogieron al retiro voluntario”, que la propia compañía firmó y homologó.

“No tenemos respuesta por parte de la empresa, no tenemos respuesta por parte de ningún directivo, ni del dueño actual”, agregó. En tanto, los empleados congregados de GPS -firma perteneciente al Grupo Sima- se sumaron a la convocatoria para exigir la reincorporación de Corradi. Su salida de la empresa es calificada de “ilegal y persecutoria”. Se denunció además “el riesgo de despidos masivos” en el marco de la política de desregulación del sector de los controles de carga y descarga de aeronaves, implementada en 2024.

“Lo que le transmitimos (a Testa) es la preocupación por la amenaza de despidos masivos por la quita de controles que está llevando adelante en la línea aérea y mi despido como delegado”, dijo Corradi, que amplió: “Nosotros tenemos despidos de 2024 sobre los que estamos reclamando la reincorporación, y tenemos un montón de despidos que están al caer y queremos evitar. Queremos una respuesta y que intervenga la Secretaría de Trabajo”, agregó.

La situación de Flybondi

Flybondi, perteneciente a un fondo de inversión liderado por Leonardo Scarurice, empresario cercano al Gobierno, atraviesa una crisis que pasó de ser principalmente operativa a convertirse también en financiera y laboral.

El deterioro se aceleró durante este año, con una operación que quedó prácticamente paralizada y “el inicio de despidos masivos desde abril”, como indicaron los exempleados que hoy marcharon. Durante el primer semestre de este año, la low cost llegó a operar con apenas uno o dos aviones, pese a contar con una flota de 13 aeronaves. Entre junio de 2025 y mayo de 2026, Flybondi había cancelado más de 2500 vuelos, afectando a unos 350.000 pasajeros.

Según informó LA NACION, llegó a dar de baja el 79% de los vuelos programados entre el 1° y el 27 de julio. Incluso, en agosto pasado registró un parate total de su servicio durante casi dos semanas y la caída de su web, aunque recientemente la página volvió a entrar en funcionamiento y comercializar pasajes a destinos limitados.

La estrategia que analiza la compañía es presentarse en concurso preventivo de acreedores. La crisis de la que supo ser la primera low cost en operar en el país se enmarca en un conflicto entre accionistas. A mitad de 2025 se había anunciado la compra mayoritaria de las acciones de Flybondi por parte de COC Global Enterprise, con la promesa de un plan de optimización y ampliación de sus servicios.

Sin embargo, el traspaso nunca llegó a concretarse y Cartesian Capital Group continuó figurando como accionista mayoritario en los papeles, como reveló LA NACIÓN.

Según Vázquez, “Testa se mostró sorprendida por la magnitud de la denuncia y aseguró que les transmitió que “no estaba al tanto” de los incumplimientos señalados. Por el momento, los exempleados no definieron nuevas medidas de acción y aguardan la evolución de las gestiones realizadas. “Solamente esperar y aguardar, a ver si lo que estamos realizando tiene algún tipo de repercusión”, cerró.