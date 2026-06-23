Expectativa en la City: MSCI decide si abre la puerta a una reclasificación de Argentina

La Argentina volverá a captar este martes la atención de los inversores globales. MSCI, la firma que elabora algunos de los índices bursátiles más utilizados del mundo, publicará su revisión anual de clasificación de mercados y el foco local estará puesto en una pregunta clave: si el país logra dar el primer paso para abandonar la categoría standalone (estado único), la peor dentro del esquema de la compañía.

La expectativa del mercado no apunta a una mejora inmediata de categoría, sino a una señal previa: que MSCI incorpore a la Argentina a una lista de observación (watchlist) para evaluar una futura reclasificación. De concretarse, el país volvería a ingresar formalmente en el radar de los grandes fondos internacionales después de varios años de aislamiento financiero.

El escenario está lejos de ser sencillo. La semana pasada, MSCI publicó su informe de accesibilidad de mercados correspondiente a 2026 y no registró avances respecto de la evaluación anterior. La Argentina continúa mostrando deficiencias en siete de los 18 criterios analizados por la firma, especialmente en los vinculados a la movilidad de capitales y al funcionamiento del mercado cambiario.

Actualmente, la Argentina integra la categoría standalone, junto a economías como Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Nigeria, Bosnia y Herzegovina, Malta, Botsuana o Zimbabue. Dos escalones más arriba se encuentran los mercados emergentes, donde figuran Brasil, Chile, Colombia y Perú.

La clasificación de MSCI es seguida de cerca por administradores de fondos de todo el mundo porque determina qué países pueden integrar los distintos índices que replican miles de millones de dólares en inversiones. Una mejora de categoría amplía el universo de fondos habilitados para invertir en acciones locales y suele traducirse en mayores flujos de capital hacia el mercado bursátil.

La Argentina permanece desde 2021 en la categoría standalone, el escalón más bajo dentro de la clasificación de MSCI MSCI - Archivo

Por eso, la decisión de hoy es observada con atención por bancos de inversión, fondos y operadores. La posibilidad de que Argentina ingrese a una etapa de revisión ya podría comenzar a ser incorporada en los precios de los activos financieros, aun cuando una reclasificación efectiva demore varios años.

“La expectativa recae en que la Argentina sea incluida en la watchlist del organismo para una eventual reclasificación a mercados emergentes o, al menos, a mercado de frontera. No obstante, es apropiado ajustar expectativas, dado que MSCI suele ser meticuloso en evaluar no sólo los cambios normativos, sino también su irreversibilidad”, señalaron desde Parakeet Capital.

El antecedente más reciente explica parte de la cautela. En 2018, la Argentina logró ascender desde mercado de frontera a mercado emergente, en un proceso impulsado por quienes hoy vuelven a ocupar posiciones centrales en el Gobierno: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. Sin embargo, la crisis cambiaria y el regreso de los controles de capitales provocaron una nueva degradación que culminó con el descenso a la categoría standalone en 2021.

Esa experiencia sigue pesando en la evaluación de MSCI. La firma no sólo analiza la normativa vigente, sino también la estabilidad y permanencia de las reformas implementadas. En otras palabras, los inversores buscan garantías de que las condiciones de acceso al mercado no volverán a modificarse abruptamente.

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno se eliminaron parte de las restricciones cambiarias y se habilitó a las empresas internacionales a distribuir dividendos correspondientes a ejercicios futuros. Sin embargo, todavía persisten limitaciones para girar utilidades acumuladas de años anteriores y continúa vigente la denominada “restricción cruzada”, que impide operar simultáneamente en determinados segmentos del mercado oficial y financiero.

Precisamente esos aspectos aparecen entre los principales obstáculos para una mejora de categoría. Los dos criterios relacionados con el mercado cambiario continúan mostrando observaciones negativas en el informe de accesibilidad de MSCI, un requisito considerado fundamental para aspirar a la categoría de mercado emergente.

Por ese motivo, entre los analistas gana terreno la idea de que una eventual reclasificación hacia mercado de frontera podría resultar más factible en el corto plazo que un regreso directo al grupo de emergentes.

El presidente Javier Milei mantuvo hoy un encuentro en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con inversionistas y autoridades de importantes compañías, en el marco de su participación en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken. Los controles cambiarios siguen siendo el principal obstáculo para una reclasificación hacia mercados emergentes Presidencia

El proceso, además, suele ser extenso. En el ciclo anterior, la Argentina ingresó a la lista de observación en 2016 y recién fue promovida a mercado emergente tres años después. Bajo esa lógica, incluso si MSCI abre hoy una consulta formal, una reclasificación efectiva recién podría concretarse entre 2027 y 2028.

El premio potencial, sin embargo, es significativo. Estimaciones de JP Morgan calculan que una mejora de categoría podría generar ingresos por al menos US$2300 millones al mercado accionario local. Morgan Stanley, por su parte, proyecta que los flujos podrían alcanzar hasta US$4500 millones en un escenario de regreso a mercados emergentes.

Las compañías que aparecen como principales candidatas para integrar los índices son YPF, Vista Energy, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur, entre otras.

Con ese telón de fondo, el mercado espera el anuncio de esta tarde. Más que una reclasificación inmediata, lo que está en juego es si MSCI considera que la Argentina inició un camino suficientemente creíble para volver a formar parte del universo de inversión de los grandes fondos globales.