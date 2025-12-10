LA NACION

Exportación: el aumento de los precios de la soja impulsará la economía argentina

El precio de la soja experimentó un fuerte aumento desde finales de octubre

LA NACION
El precio de los futuros para mayo de 2026 aumentó de US$390 por tonelada entre enero y septiembre a alrededor de US$420 recientemente.
El precio de los futuros para mayo de 2026 aumentó de US$390 por tonelada entre enero y septiembre a alrededor de US$420 recientemente.

Según un informe de la consultora LCG, el precio de la soja experimentó un fuerte aumento desde finales de octubre, en el marco del acuerdo entre China y Estados Unidos, que permitió el reinicio de las compras de soja por parte del gigante asiático frente a su par norteamericano.

El precio de los futuros para mayo de 2026 aumentó de US$390 por tonelada entre enero y septiembre a alrededor de US$420 recientemente, lo que supone un incremento del 8%.

Se espera que la cantidad de exportaciones de soja disminuya en el periodo 2025-2026.
Se espera que la cantidad de exportaciones de soja disminuya en el periodo 2025-2026.

Esto supone un resultado positivo para el gobierno y la economía argentinos, ya que, según el informe, se espera que la cantidad de exportaciones de soja disminuya en el periodo 2025-2026, estimada en 47 millones de toneladas, frente a los 49,5 millones de toneladas de 2024/25. Por lo tanto, este aumento de precios puede compensar parcialmente la disminución de las exportaciones.

Esto, según LCG, podría dar lugar a un aumento del valor de la producción de soja argentina a US$1.400 millones.

Se calcula que la producción de los tres principales cultivos del país aumentará un 10 % en la próxima campaña.
Se calcula que la producción de los tres principales cultivos del país aumentará un 10 % en la próxima campaña.

El informe también indicó que el valor de la cosecha 2025/26 aumentará respecto al de 2024/25 no solo por el aumento del precio de la soja, sino también por el fuerte incremento en la producción de maíz y trigo, tanto por una mayor superficie sembrada como por un aumento de los rindes. En total, según se desprende de la Bolsa de Comercio de Rosario, se calcula que la producción de los tres principales cultivos del país aumentará un 10% en la próxima campaña, alcanzando máximos de los últimos años.

En la suma, con mayores cantidades agregadas y mejores precios, el año que viene el valor de la producción podría incrementarse en casi US$4.000 millones.

LA NACION
