Tim Cook deja Apple

Apple anunció un cambio histórico en su cúpula: Tim Cook dejará su cargo al frente de la compañía y será reemplazado por John Ternus, que asumirá como nuevo CEO a partir del 1 de septiembre de 2026.

En Apple destacaron que Cook continuará liderando la compañía en los próximos meses para garantizar una transición ordenada, trabajando de forma estrecha con Ternus antes de asumir su nuevo rol. “Desde la presidencia ejecutiva, mantendrá un papel estratégico, especialmente en la relación con gobiernos y actores globales”, indicaron.

El relevo marca el cierre de una etapa iniciada en 2011, cuando Cook tomó las riendas de Apple tras la salida de Steve Jobs. Durante su gestión, la empresa no solo consolidó su posición como una de las más poderosas del mundo, sino que amplió su ecosistema de productos y servicios y profundizó su expansión internacional.

Perfil técnico

Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, cuenta con más de 25 años dentro de Apple. Su trayectoria está marcada por su participación en el desarrollo de algunos de los dispositivos más relevantes de la compañía, como el iPhone y el iPad, lo que lo posiciona como una figura clave en la intersección entre ingeniería y diseño.

En el anuncio oficial, Cook destacó la visión y el liderazgo de su sucesor, así como su profundo conocimiento técnico. “John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad y honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años ya son demasiado numerosas para contarlas y, sin duda, es la persona indicada para llevar a Apple hacia el futuro. No podría estar más confiado en sus capacidades y en su carácter, y espero trabajar estrechamente con él durante esta transición y en mi nuevo rol como presidente ejecutivo”, señaló Cook en el comunicado oficial.

Ternus, por su parte, afirmó que asume el desafío con “optimismo” y con el compromiso de sostener los valores que han definido a Apple durante décadas. “Estoy lleno de optimismo sobre lo que podemos lograr en los próximos años y me alegra saber que las personas más talentosas del mundo están aquí en Apple, decididas a ser parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Asumo este rol con humildad y prometo liderar con los valores y la visión que han definido a este lugar especial durante medio siglo”, precisó el nuevo CEO.

Ternus cuenta con la ventaja de la edad. A los 50 años, es el miembro más joven del equipo ejecutivo de la empresa, lo que garantiza potencial para un mandato de largo plazo.

Además, su nombramiento implica el regreso al poder de alguien con vínculo directo con el desarrollo de hardware, un área en la que Cook ha sido criticado por supuestamente no generar revoluciones con la misma intensidad que Jobs.

John Ternus cuenta con una trayectoria de 25 años en Apple

Renovación y cambio

La salida de Cook representa el fin de una era en Apple. Durante su gestión, la compañía fundada por Steve Jobs se convirtió en la primera de la historia en alcanzar valoraciones de 1, 2 y 3 billones de dólares en la Bolsa.

Durante la gestión de Tim Cook, Apple se convirtió en la primera de la historia en alcanzar valoraciones de 1, 2 y 3 billones de dólares en la bolsa NIC COURY - AFP

Transformó a Apple en un gigante de servicios —como Apple Music, Apple TV y Apple Pay— que garantizan un margen promedio de beneficio del 75%. La división de servicios creció de US$20.000 millones a US$100.000 millones de dólares bajo su gestión. Además, decidió que Apple desarrollara sus propios chips, reduciendo la dependencia de socios y aumentando la eficiencia y el rendimiento de sus dispositivos.

En 2025 surgieron desafíos adicionales: tuvo que navegar decisiones políticas de Donald Trump que amenazaron las cadenas de suministro y los precios mediante políticas arancelarias. Además, el presidente estadounidense exigió lealtad de las grandes tecnológicas en forma de promesas de inversión y acceso a tecnología.