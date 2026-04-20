Quién es John Ternus, el sucesor de Tim Cook en Apple

Apple comunicó este lunes que Tim Cook, quien lideró la compañía durante los últimos quince años tras la muerte de Steve Jobs, dejará su cargo como CEO para cederle el mando a John Ternus el próximo 1° de septiembre de 2026.

La lógica detrás de la elección se basa en que, a sus 50 años, Ternus es el miembro más joven del equipo ejecutivo de la empresa, lo que garantiza potencial para un mandato de largo plazo.

Asimismo, como actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, es una figura de extrema confianza dentro de la empresa y fue clave en el éxito del iPad, AirPods, la transición a Apple Silicon y el diseño del iPhone 17.

Ternus junto a Cook

Ternus se graduó de la Universidad de Pensilvania con un título en ingeniería en 1997, según su perfil de LinkedIn. Antes de incorporarse a Apple, John trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

El nuevo CEO de Apple se unió al equipo de diseño de productos de la compañía tech en 2001 y se convirtió en vicepresidente de ingeniería de hardware en 2013, sucediendo a Dan Riccio. Desde allí, trabajó en diversos productos de la empresa incluyendo todas las generaciones y modelos de iPad.

Por otra parte, el trabajo de Ternus en Mac contribuyó a que la categoría sea más popular a nivel mundial. Esto incluye la reciente presentación del MacBook Neo, una notebook totalmente nueva, según consignó Financial Times.

Bajo su liderazgo, su equipo también impulsó avances en los AirPods con una cancelación de ruido activa e impulsó gran parte de la innovación de Apple en materiales y diseño de hardware que redujeron la huella de carbono de sus productos.

En el anuncio oficial, Cook destacó la visión y el liderazgo de su sucesor, así como su profundo conocimiento técnico.

“John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad y honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años ya son demasiado numerosas para contarlas y, sin duda, es la persona indicada para llevar a Apple hacia el futuro”, señaló Cook en el comunicado oficial.

Y añadió: “No podría estar más confiado en sus capacidades y en su carácter, y espero trabajar estrechamente con él durante esta transición y en mi nuevo rol como presidente ejecutivo”.

Apple vive un cambio de era Godofredo A. Vásquez - AP

El diario de negocios citado anticipó la sucesión en noviembre de 2025 en un artículo en que afirmaba que la transición podría ocurrir hasta junio de este año.

Además, el periodista, David Pogue, que cubre la empresa desde hace 35 años, adivinó en ese entonces que el sucesor de Cook sería alguien de dentro de la empresa: “Hablé con todas las personas del entorno ejecutivo de Cook, y son increíblemente inteligentes. Son las personas más brillantes y perspicaces que uno puede conocer. Cualquiera de ellos hará un buen trabajo. El sucesor vendrá de dentro de Apple. No elegirían a alguien de fuera para asumir el cargo”, expresó.

Desafío actual de Apple: la transición a la IA

Cook aún tiene una gran misión para definir su legado: debe realizar la transición de una empresa dependiente del hardware hacia un ecosistema de servicios impulsado por inteligencia artificial (IA), algo que podría garantizar otras cinco décadas de prosperidad para Apple.

En la era de la IA la compañía tardó en presentar Apple Intelligence que llegó a modelos selectos casi dos años después de la explosión de ChatGPT. En ese período, Google, Meta, Microsoft y Samsung presentaron servicios y herramientas. Siri, que sería la pieza central de esta nueva etapa, apareció como “inteligente” en un evento en junio de 2024, pero todo quedó en una demostración.

Apple Intelligence, la plataforma de IA de la companía Shutterstock - Shutterstock

Las funciones que sí llegaron no entusiasmaron y, a fines de 2025, Cook reorganizó el liderazgo de la división de IA. Ahora se espera un nuevo intento de llevar a Siri hacia el futuro.

Aunque Cook lanzó dispositivos como el Apple Watch, los AirPods y el Vision Pro, sufrió un estancamiento en el frente de hardware. En ese período, Samsung probó diseños con pantallas plegables; Meta abrió mercado con gafas inteligentes en asociación con Ray-Ban; y OpenAI firmó una alianza con Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, para desarrollar dispositivos para la era de la IA.