El neurólogo y neurocientífico presentó su nuevo libro "Decir presente, hacer futuro" donde habla de la importancia de la economía del conocimiento

24 de julio de 2019 • 17:39

El neurocientífico y divulgador, Facundo Manes, habló de la importancia de que la Argentina tenga un plan para desarrollar la economía del conocimiento porque sino en 10 años el país va a tener más pobres y una mayor desigualdad.

"Creo que si no tenemos un proyecto de país que nos una, más allá de las diferencias que son lógicas, no vamos a generar la riqueza suficiente para darle bienestar a los 45 millones de argentinos. No podemos generar la riqueza suficiente apostando a una economía primarizada, exportando recursos naturales o sus derivados o con el turismo o con algunas cosas como Vaca Muerta que son buenas, pero no alcanzan", afirmó Manes entrevistado por el secretario general de LA NACION, José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios".

En este sentido, dijo que en 1983 con la vuelta de la democracia había unidad entre radicales, peronistas, militantes de la izquierda o de derecha mientras que hoy la oferta política está dividida. "Yo creo que la sociedad no está dividida, la que está dividida es la oferta política. Yo no creo que la mitad de los argentinos sean corruptos y populistas y la otra mitad elitistas e insensibles. Yo creo que la mayoría de los argentinos somos honestos y queremos trabajar y queremos un país con más igualdad y la política nos ofrece la grieta".

Consultado acerca de porqué no participaba en ningún partido, si bien se lo ofrecieron, dijo que no se considera ni kirchnerista, ni macrista. "Yo lo que creo es que esta división nos hace más pobres y menos educados y ningún plan económico va a desarrollarse ni tener éxito con este nivel de división. Yo trato de salir del laberinto por arriba con un planteo superador a esta división que permite ganar elecciones porque el miedo es un factor muy eficiente de control social. Yo quiero que mis hijos y mis nietos, que para mí son todos los chicos argentinos, vivan acá, entonces no coincido con estrategias electorales que aumenten la división entre los argentinos por eso no me siento representado por las dos ofertas mayoritarias de este momento", afirmó.

Por último, explicó porqué la forma de decidir que tienen los humanos en el día a día contribuye a la grieta."Nosotros vamos por el mundo decidiendo permanentemente. No sólo cuando elegís un trabajo o viajar. Para eso podemos ser racionales, pero no todo el tiempo porque eso requiere recursos cognitivos. Podemos ser racionales en algún momento del día, pero no permanentemente. Entonces desde chicos formamos patrones mentales, esquemas mentales, pre-conceptos que es como vemos este mundo ambiguo. La realidad no la vemos como es en sí, la vemos como nuestras creencias filtran la realidad y así vivimos. Entonces vamos tomando en cuenta todo lo que coincide con estos pre-conceptos, con estos patrones, con estos esquemas mentales e ignorando todo lo que no coincide", concluyó.