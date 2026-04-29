Familia Militar se una a una billetera virtual para potenciar beneficios para trabajadores del Ministerio de Defensa

El personal militar en actividad, retirado y su familiares pueden acceder ahora a un conjunto de beneficios dados por el programa Familia Militar y por la herramienta digital MODO, para potenciar los beneficios comerciales a este sector.

Los beneficios incluyen a todos los integrantes del Ministerio de Defensa, en actividad y retirados Mauro V. Rizzi

La iniciativa busca analizar las distintas líneas de acción destinadas a articular la billetera virtual MODO, con los beneficios ofrecidos por las empresas adheridas al programa, y por las entidades bancarias a través de las cuales la comunidad percibe sus haberes.

Cuáles son los beneficios de combinar el programa Familia Militar y MODO

Este trabajo conjunto busca mejorar la visibilidad de las promociones vigentes y simplificar su utilización por parte de los usuarios. Este aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de la aplicación, permitirá canalizar de manera más eficiente la información sobre beneficios, promociones y oportunidades de consumo, permitiendo una experiencia más ágil, centralizada y accesible.

Para acceder digitalmente a ambas plataformas, los usuarios podrán hacerlo en los links correspondientes a Familia Militar y MODO.

Los descuentos y beneficios del programa Familia Militar

Cuáles son los descuentos para los militares en actividad y retirados

A través de un sistema de filtros, el sitio oficial permite la búsqueda de promociones y descuentos por rubro o por ubicación.

Entre lo más destacado se encuentran los siguientes beneficios:

Gastronomía : hasta 35% de descuento en locales adheridos, que incluye Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet.

: hasta 35% de descuento en locales adheridos, que incluye Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet. Supermercados : un 10% de ahorro en cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto.

: un 10% de ahorro en cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto. Deportes : ofrece la posibilidad de asistir a diferentes gimnasios con hasta un 20% de descuento.

: ofrece la posibilidad de asistir a diferentes gimnasios con hasta un 20% de descuento. Educación : cuenta con varios descuentos en escuelas, universidades y academias en distintos puntos del país.

: cuenta con varios descuentos en escuelas, universidades y academias en distintos puntos del país. Hogar : hasta 50% de descuento en locales como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV.

: hasta 50% de descuento en locales como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV. Turismo : descuentos en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos.

: descuentos en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos. Transporte: hasta 25% de ahorro en viajes en pasajes de diferentes empresas de micro.

El programa no requiere inscripción formal previa en la mayoría de casos; la validación se hace directamente con el DNI en comercios adheridos. Por lo tanto, solo hace falta presentar el documento para que se aplique el descuento a la compra, siempre que sea un local adherido. Para ello, se recomienda entrar al sitio oficial de Familia Militar para ver cuáles son los beneficios que ofrece y los términos y condiciones de los mismos.