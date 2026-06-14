¿Es feriado mañana, lunes 15 de junio?

Por una disposición del Gobierno nacional, el lunes 15 de junio es feriado en el territorio nacional. De esta manera, el 17 de este mes, que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes, se pasa al principio de la semana siendo así un fin de semana largo.

Calendario de junio 2026 Canva

Qué días hay feriados en junio de 2026

El próximo feriado nacional se ubica en el lunes 15 de junio, y corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes, que originalmente se celebra cada 17 de junio, pero este año se traslada al lunes previo.

El otro asueto, de acuerdo al calendario oficial, que difunde la Jefatura de Gabinete, coincide con en el sábado 20 de junio, al celebrarse el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. En este caso se trata de un feriado nacional inamovible, lo que implica que no hay traslado de la fecha y se conmemora en esa jornada específica.

¿Qué se recuerda el 17 de junio y por qué se traslada?

La ley 27.399 ―que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos― señala que en el sexto mes del año es asueto el 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. De esa forma, se recuerda al político y militar argentino que luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia. La fecha elegida coincida con la fecha de su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.

Martín Miguel de Güemes.

Sin embargo, este asueto entra en la categoría de feriado trasladable, por lo tanto, la celebración se puede correr de día para crear un fin de semana largo. La normativa mencionada especifica que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. En tanto, los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Es por ese motivo que el asueto del 17 de junio fue corrido para el lunes 15.

¿Qué se recuerda el 20 de junio y por qué no se pasa de día?

La celebración del Día de la Bandera se realiza en la fecha del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820.

Manuel Belgrano fue un político, abogado, escritor y militar de destacada actuación en los albores de la independencia argentina. Su rol fue crucial en la Revolución de Mayo.

La primera vez que se enarboló el primer ejemplar de la bandera nacional, bordada por Catalina Echeverría, fue el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario. Belgrano izó la bandera durante la inauguración de dos baterías de artillería a orillas del Río Paraná, con el objetivo de defender el territorio de posibles ataques.

El 20 de junio está catalogado como feriado inamovible, lo que implica que no tiene traslado hacia otra fecha, y se celebra específica en la jornada de la efeméride.

Todos los feriados que quedan de 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Junio Lunes 15 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio) Junio Sábado 20 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Manuel Belgrano (feriado inamovible) Julio Jueves 9 de julio Día de la Independencia (feriado inamovible) Julio Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos Agosto Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable) Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)