Familia Militar: cómo acceder a beneficios si soy retirado, pensionado o familiar

A través del programa oficial del Ministerio de Defensa conocido como Familia Militar es posible obtener descuentos en compras de distintos rubros; quienes deseen saber cómo acceder a estos beneficios para retirados, pensionados o familiares pueden consultar el detalle de la iniciativa oficial.

El personal de las FF.AA. cuenta con descuentos del programa Familia Militar Mauro V. Rizzi

Familia Militar es un programa de beneficios para el personal militar y civil del Ministerio de Defensa. Está destinado a un amplio espectro de la comunidad e incluye a los miembros activos de las Fuerzas Armadas, así como a su personal civil, retirados, pensionados y reservistas. Además, los veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias también son considerados beneficiarios directos de esta iniciativa.

Cómo acceder a beneficios si soy retirado, pensionado o familiar

A diferencia de otros programas de descuentos, los beneficiarios de Familia Militar no precisan realizar ningún trámite específico, ya que la validación se hace directamente con el DNI en comercios adheridos.

De esta manera, solo con la presentación del documento, se aplicará el descuento a la compra, siempre que sea un local adherido. Para ello, se sugiere ingresar al sitio oficial de Familia Militar y consultar cuáles son los beneficios que ofrece y sus términos y condiciones.

A futuro, aunque sin fecha confirmada, está previsto que se active una credencial digital a través de la aplicación Mi Argentina. Una vez disponible esta herramienta, solo hará falta descargar la aplicación y activar la credencial para acceder a los descuentos del programa.​

Los beneficiarios pueden consultar en el sitio oficial los descuentos vigentes Argentina.gob.ar

Cuáles son los descuentos para los militares en actividad y retirados

A través de un sistema de filtros, el sitio oficial permite la búsqueda de promociones y descuentos por rubro o por ubicación.

Entre lo más destacado se encuentran los siguientes beneficios:

Gastronomía : hasta 35% de descuento en locales adheridos, que incluye Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet.

: hasta 35% de descuento en locales adheridos, que incluye Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet. Supermercados : un 10% de ahorro en cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto.

: un 10% de ahorro en cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto. Deportes : ofrece la posibilidad de asistir a diferentes gimnasios con hasta un 20% de descuento.

: ofrece la posibilidad de asistir a diferentes gimnasios con hasta un 20% de descuento. Educación : cuenta con varios descuentos en escuelas, universidades y academias en distintos puntos del país.

: cuenta con varios descuentos en escuelas, universidades y academias en distintos puntos del país. Hogar : hasta 50% de descuento en locales como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV.

: hasta 50% de descuento en locales como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y DirecTV. Turismo : descuentos en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos.

: descuentos en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos. Transporte: hasta 25% de ahorro en viajes en pasajes de diferentes empresas de micro.

El programa se sostiene en la Resolución 807/2025, emitida por el Ministerio de Defensa en octubre del año pasado. Allí quedó establecido que la finalidad del proyecto es “garantizar el acceso a beneficios y descuentos en rubros de uso cotidiano y de vital importancia para el desarrollo del personal integrante del Sistema de Defensa Nacional, tales como educación, salud, alimentos, indumentaria, transporte, turismo, servicios bancarios, tecnología, cultura y recreación, entre otros. Dichos beneficios se materializan mediante plataformas digitales de validación y control, asegurando transparencia, trazabilidad y equidad", señala la normativa.