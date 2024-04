Fausto Spotorno planteó los “riesgos económicos” que podría sufrir la Argentina por el conflicto Israel-Irán

Escuchar

El economista Fausto Spotorno puso bajo la lupa este domingo por la noche el conflicto existente entre Israel e Irán, que se vio intensificado en las últimas horas por un ataque con drones y misiles iraníes a territorio israelí, y las implicancias que podría tener para la Argentina una escalada del enfrentamiento. Durante su paso por Comunidad de negocios (LN+), anticipó cuáles serían los “riesgos económicos” que traería aparejado.

En diálogo con José Del Rio, Spotorno explicó: “Siempre que hay un conflicto, el valor del petróleo y el oro se mueven. Después se pueden tranquilizar o no. Todo depende de lo que pase. Pero mañana [por este lunes] seguro vas a tener algún movimiento”. Sobre la repercusión que este fenómeno podría tener en la Argentina, dijo en principio que “no sería tanto problema”. “La Argentina este año no va a necesitar tanta importación de petróleo y gas como fue hace dos años”, remarcó. Pero advirtió: “Eso no quita que pueda generar cierto ruido”.

En esa línea, puntualizó en “riesgos económicos” con los que el Gobierno podría toparse y que trastocarían sus planes en el corto plazo. En materia de importación de energía, planteó: “Alguna importación tenés que hacer, esa importación puede que tengamos que pagarla a un precio más alto, vamos a ver cómo se resuelve. Pero el riesgo está. La Argentina siempre va a necesitar importar algo de energía”.

“Después, el otro gran riesgo o posibilidad es qué pasa con la tasa de interés de los Estados Unidos”, sumó el especialista. Y se animó a trazar el “peor escenario” que afrontaría nuestro país a raíz de este potencial incremento de la tasa de interés. “Hagamos de cuenta que el conflicto escala. Sube el precio del petróleo y Estados Unidos decide subir la tasa de interés porque el incremento del valor del petróleo genera inflación. A nosotros nos vendrían mal las dos cosas. Si sube el petróleo y sube la tasa de interés... Hay que ver qué pasa”.

Si bien el economista insistió en que se trata de un “escenario poco plausible”, ya que implica que el conflicto se intensifique, teorizó: “Si sale un conflicto mucho más grande, obviamente impactará en el precio del petróleo y los precios internacionales. Y eso motiva la suba de las tasas de interés, en un contexto donde el mercado argentino piensa hoy más en cómo reducirlas. Y por ahí esa intención de bajar las tasas se da vuelta justamente por el aumento del petróleo. Está todo dentro de la especulación de lo que podría pasar”. Y completó: “Es la veta económica de un hecho como estas características. Y si el petróleo sube mucho, también impacta a la economía global”.

Más adelante, coincidió con su análisis el también economista Damián Di Pace, que acotó: “Sí sube el precio del petróleo, probablemente suba el precio del combustible. Quizás eso pueda afectar también un poco la inflación en el mercado interno, algo que incluso alcanzaría también al transporte de carga y el transporte públicos, dos de las cuestiones que hoy debería considerar el Gobierno”.

“Pienso también en oportunidades que podríamos ralentizar. Esta semana se trabaja dentro de la ley ómnibus el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Si el conflicto escala, se pierden las inversiones por que hay aversión al riesgo”, opinó a continuación.

Por último, rescató que la Argentina está ahora “más fortalecida” que durante la guerra entre Rusia y Ucrania. “El país tiene ahora otra mirada ante el mundo. Y eso permite que no le impacten otros riesgos que antes si lo hacían, como el aumento del trigo”, cerró.

