La liquidación de la segunda parte del aguinaldo decreta el cierre del calendario económico del año vigente para la totalidad de los trabajadores registrados.

La Ley de Contrato de Trabajo define los plazos mandatorios para la acreditación de los fondos en las cuentas bancarias. A raíz de ello, muchas personas se preguntan hasta qué día me pueden pagar el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Hasta cuándo se paga el aguinaldo en diciembre 2026 (Fuente: Pexels)

La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día viernes. Aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

Anualmente, el aguinaldo se entrega en dos cuotas: la primera se abona durante el mes de junio y, la segunda, en el mes de diciembre.

Vale recordar que los trabajadores no registrados, las personas que son monotributistas o tienen un empleo informal sin aportes no reciben el SAC de diciembre de 2026.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario (SAC), como se lo conoce al aguinaldo, comprende un dinero adicional destinado a los trabajadores registrados y a los del sistema previsional.

El aguinaldo, como cálculo rápido, consta de dividir por la mitad la remuneración máxima percibida en la segunda parte del año. Mientras que quienes trabajaron menos tiempo, les corresponde en concepto de aguinaldo un monto proporcional.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

Así, quienes tengan menos de un año de antigüedad en su puesto, pueden empezar a percibir el aguinaldo desde que comenzó a trabajar en relación de dependencia.

Para saber cuánto corresponde del SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: (el salario del empleado / 12) x los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.

Con el objetivo de cubrir distintos casos, la cartera de Trabajo muestra dos ejemplos:

Ejemplo 1 : la persona empezó a trabajar en septiembre. Su salario es de $2500. El medio aguinaldo que se abona en diciembre corresponde a (2500/12) x 4. El valor del aguinaldo es $833.

: la persona empezó a trabajar en septiembre. Su salario es de $2500. El medio aguinaldo que se abona en diciembre corresponde a (2500/12) x 4. El valor del aguinaldo es $833. Ejemplo 2: la persona empezó a trabajar hace seis meses. El mejor salario del segundo semestre de ese año equivale a $7000. El medio aguinaldo que se abona en diciembre corresponde a (7000/12) x 6. El valor del aguinaldo es $3500.

A su vez, quienes terminen la relación laboral antes del mes de junio o de diciembre, deben recibir el pago proporcional de los meses en los que fue empleado (si una persona trabajó hasta el mes de agosto, debe cobrar la parte correspondiente del 50% por esos tres meses desde el pago anterior del aguinaldo).

Cuándo cobro el aguinaldo Andrzej Rostek - Shutterstock

¿Recibo el aguinaldo si trabajo hace menos de un año en una empresa?

Para aquellos trabajadores que no hayan completado el semestre de julio a diciembre, ya sea por una incorporación reciente o por una desvinculación, el aguinaldo se liquidará de manera proporcional a los meses trabajados.

Para determinar el monto exacto en estos casos, se aplica una fórmula específica: se divide el salario del empleado por los 12 meses del año y el resultado se multiplica por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo, si un trabajador tuvo un sueldo máximo de $100.000 y trabajó seis meses en el semestre, su aguinaldo proporcional sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000.

¿Cuándo cobro el aguinaldo si soy jubilado?

Los jubilados y pensionados del sistema previsional perciben el Sueldo Anual Complementario en la misma fecha que cobran su prestación principal mensual. El organismo previsional, Anses, es el encargado de difundir el calendario de pagos al inicio de cada mes, donde los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta según la terminación de su DNI y el nivel de sus ingresos.