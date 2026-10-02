Feriado bancario: qué días no habrá bancos por la visita del Papa

Durante noviembre habrá un cambio excepcional en el calendario bancario argentino que afectará la atención presencial en las sucursales. La medida se da en el marco de una serie de jornadas no laborables que se concentrarán durante la segunda semana del mes y que están vinculadas con la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

La disposición fue comunicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, según se aclaró, el período comenzará el viernes 6 de noviembre, por el Día del Trabajador Bancario, y continuará con el fin de semana hasta completar un esquema de cinco días consecutivos sin atención presencial.

Qué días estarán cerrados los bancos

El cronograma contempla el viernes 6 de noviembre, el sábado 7 y el domingo 8, mientras que el lunes 9 será feriado nacional por la visita de León XIV. El martes 10, en tanto, la jornada no laborable alcanzará a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Por lo tanto, las personas que necesiten realizar trámites en las sucursales deberán tener en cuenta este período de cierre. Además, se dio a conocer que la atención presencial se retomará el miércoles 11.

Qué pasará con los cajeros y el home banking

El cierre de las sucursales no significa que se interrumpan todas las operaciones bancarias. Durante esas jornadas seguirán disponibles los canales digitales, como el home banking, las billeteras electrónicas y los cajeros automáticos.

De esta manera, se podrán realizar distintas operaciones de manera remota, aunque aquellas que requieran atención presencial deberán esperar hasta la reapertura de las entidades.

La actividad cambiaria también se verá afectada por el calendario de feriados

Qué pasará con el dólar

El calendario también tendrá impacto en la actividad cambiaria. El Día del Trabajador Bancario es considerado feriado bursátil, por lo que no habrá operaciones en el mercado de cambios ni cotización del dólar oficial y mayorista.

En las restantes jornadas de cierre vinculadas con la visita papal tampoco funcionará la actividad cambiaria bancaria habitual. Por ese motivo, no será posible realizar operaciones de compra de dólares por ventanilla durante esos días.