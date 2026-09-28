Visita del Papa León XIV a la Argentina: qué se sabe de los feriados y toda la agenda oficial

El Vaticano confirmó el cronograma oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Durante su estadía, el sumo pontífice desarrollará una intensa agenda que incluirá actividades en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

Robert Francis Prevost llegará al país luego de un breve paso por Uruguay y permanecerá en territorio argentino hasta el miércoles por la tarde, cuando partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú.

La visita marcará, además, el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas. La última vez que un sumo pontífice estuvo en el país fue en 1987, durante el segundo viaje apostólico de san Juan Pablo II.

Expectativa por la visita del Papa Leon XIV

Feriado el lunes 9 de noviembre

Luego de una reunión entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y los distintos representantes de la Conferencia Episcopal Argentina se determinó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional.

“El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, aclaró Monteoliva, en diálogo con los medios de comunicación.

La llegada del Papa y el encuentro con Javier Milei

Según la agenda difundida por el Vaticano, León XIV arribará el domingo 8 de noviembre a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery. Su primera actividad será una visita al Monumento al General José de San Martín, prevista para las 17.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde será recibido con una ceremonia oficial de bienvenida. A las 17.50 mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, el primer contacto entre ambos durante la visita del pontífice.

La jornada inaugural concluirá con una visita al Palacio Libertad, programada para las 18.30.

Javier Milei y el papa León XIV en el Vaticano Redes sociales

El cronograma completo de la visita de León XIV

Domingo 8 de noviembre

A las 16.30, el Papa llegará al Aeroparque Jorge Newbery. Media hora más tarde visitará el Monumento al General San Martín y, a las 17.20, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

El encuentro con Milei comenzará a las 17.50, mientras que la última actividad del día será la visita al Palacio Libertad, a las 18.30.

Lunes 9 de noviembre

La segunda jornada comenzará a las 9.15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30, León XIV celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Por la tarde, a las 16.10, participará de un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en un auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

A las 17.30 se reunirá con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Posteriormente, a las 18.45, encabezará la celebración de las vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

La agenda finalizará a las 19.45 con una cena junto a los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre

El Papa partirá a las 7.30 rumbo a Córdoba, donde tiene previsto arribar a las 9. Una hora más tarde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15.15 mantendrá un encuentro con obispos, miembros del clero y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

León XIV emprenderá el regreso a la ciudad de Buenos Aires a las 16.55 y llegará a las 18.10. A las 20.15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre

La última jornada comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el pontífice celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Finalmente, a las 14, León XIV partirá con destino a Lima.

Quién es el papa León XIV

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1970 en Chicago, Estados Unidos. Es el primer Papa estadounidense y también posee la ciudadanía peruana, que obtuvo en 2015 luego de desarrollar buena parte de su actividad sacerdotal en ese país.

León XIV se desempeñó como misionero y obispo en Perú, donde consolidó un fuerte vínculo pastoral antes de asumir distintas responsabilidades en la estructura de la Iglesia.

Fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, tras el cónclave convocado para designar al sucesor de Francisco. Desde sus primeras apariciones públicas había anticipado la posibilidad de realizar una visita a América Latina, que finalmente se concretará en noviembre con una gira que incluirá Uruguay, la Argentina y Perú.