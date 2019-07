Según The Financial Times, "los inversores se entusiasman con las señales de la Argentina" Crédito: Prensa Presidencia

"No hace mucho tiempo los mercados estaban en 'venta' en la Argentina. La moneda se estaba derrumbando, la inflación se estaba disparando y las acciones no iban a ninguna parte, mientras las preocupaciones aumentaban respecto de la capacidad del país de resistir el encanto de sus políticas populistas pasadas. Pero el anuncio del Banco Central a fines de abril de que ya no permitiría que el peso flote libremente dentro de una banda designada, combinado con algunos datos económicos más optimistas, llevó a los inversores a cambiar de idea rápidamente".

Con este párrafo abre la nota publicada el viernes pasado por el diario económico británico The Financial Times, titulada "Los inversores se entusiasman con las señales de la Argentina", que da un guiño a las políticas implementadas en el último tiempo por el gobierno del presidente Mauricio Macri. La publicación destaca que los mercados están regresando "después de la derrota a principios de año".

Asimismo, el artículo asegura que se espera que la inflación se ralentice para caer en cifras a fin de año y advierte que los inversores también se sienten cómodos con los contextos cambiantes de la contienda presidencial: "Macri recientemente anunció un cambio al centro político con la elección de Miguel Ángel Pichetto, el líder de 68 años de la mayoría peronista en el Senado, como su compañero de fórmula".

"Al ampliar su atractivo electoral, Macri espera apuntalar su popularidad, que se ha desplomado ante la creciente tasa de pobreza y las estrictas medidas de austeridad que el gobierno ha implementado para librar al país de sus desequilibrios financieros", agrega el texto.

The Financial Times no esquiva hablar sobre la precandidatura de la exmandataria Cristina Kirchner y asevera que fue una "sorpresa" que no se presentara como candidata a presidente y que pusiera al exjefe de gabinete, el más moderado Alberto Fernández, en ese lugar.

Por último, la nota resalta los "peligros" que podrían provocar la vuelta del kirchnerismo al país y lo hace a partir del testimonio de un inversor, que alerta sobre la llegada de la dupla Fernández-Fernández al poder. Jan Dehn, jefe de investigación de Ashmore, un gerente de inversiones con sede en Londres, es quien cierra la nota y dice: "El peronismo le arrebatará la vida a la Argentina y se verá un default. Si la coalición con ella (Cristina Kirchner) gana, los precios de las acciones irían a la baja".