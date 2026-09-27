Finanzas: el mercado digiere los datos negativos de actividad

Finanzas adjudicó US$3332 millones de la letra dólar linked de septiembre. Su saldo en circulación se redujo a US$1098 millones, con la demanda concentrada en las opciones de conversión de octubre y noviembre. Así, los vencimientos a refinanciar en la próxima licitación bajaron a $8,6 billones. En los dos eventos anteriores, estimamos que el BCRA debió vender US$415 millones y US$431 millones de instrumentos dólar linked para contener la presión sobre el tipo de cambio oficial.

El Tesoro ofrece un menú diversificado

Finanzas enfrentará vencimientos por $8,6 billones en la próxima licitación y ofrecerá instrumentos a tasa fija, TAMAR, CER y dólar linked. Como en las últimas subastas, el Tesoro evitó extender los plazos: la opción más larga vence en julio de 2027. La decisión era esperable tras una semana de suba de rendimientos en las curvas a tasa fija y CER. Tampoco reabrirá el Bonar 2029, que cotiza contra MEP con un rendimiento de 12%, algo esperable en un clima de tensión para las curvas en dólares.

El debut internacional de San Juan

San Juan concretó su debut internacional con una colocación de US$600 millones a nueve años, bajo ley de Nueva York. El bono pagará un cupón de 9,55% y salió con un rendimiento de 9,875%. La emisión llegó en una semana difícil para la deuda emergente: el repunte del petróleo y datos de actividad sólidos en Estados Unidos reforzaron las apuestas a otra suba de tasas de la FED. El rendimiento de los Treasuries a 10 años alcanzó 5,18%. El ETF EMB acumula una baja semanal de 1,6%.

Dos trimestres consecutivos de contracción

El EMAE cayó 2,9% mensual desestacionalizado en julio, su mayor retroceso desde abril de 2020 y uno de los seis más pronunciados desde 2004. Además, el crecimiento de junio se revisó de 0,8% a 0,3%. La actividad quedó así 4,5% por debajo del máximo en marzo. Con estos datos, el indicador habría acumulado dos trimestres móviles consecutivos de contracción: 0,2% entre febrero y abril y 1,4% entre mayo y julio. Sería la primera recesión técnica desde el primer semestre de 2024.

La autora es analista de estrategia de PPI