Finanzas: el mercado pone los ojos en una reactivación del crédito

El Gobierno habilitó créditos en dólares para todas las empresas, ampliando un esquema que desde 2002 estaba concentrado en exportadores y firmas con ingresos externos. El objetivo es movilizar liquidez bancaria ociosa. En julio, los bancos tenían US$5365 millones excedentes, equivalentes al 11,5% de los depósitos en dólares, sobre un encaje obligatorio de 24%. Al 10 de agosto, los depósitos en dólares privados sumaban US$40.330 millones. El tope será de 15% de los depósitos por banco.

El crédito y el factor procíclico

La medida puede ser positiva para la actividad y para el mercado cambiario en el corto plazo. Para muchas empresas, endeudarse en dólares luce atractivo. La tasa efectiva anual fue de 3,9% en julio, frente al 7,2% de un año atrás y muy por debajo del costo en pesos. Además, como esos préstamos deben liquidarse en el mercado oficial, una mayor demanda de crédito podría transformarse en oferta de divisas. La contracara es que, como todo ciclo de expansión de crédito, agrega un componente procíclico.

Inflación: un tropezón no es caída

El IPC de julio fue de 2,1%, por encima del 1,9% de junio y en línea con lo esperado por el mercado. La aceleración estuvo explicada por los precios estacionales, que subieron 4,5%, mientras que la inflación núcleo se mantuvo en 1,8%. El dato no parece marcar el final de la desinflación, sino una pausa dentro de una tendencia que no es lineal. Hacia delante, el tipo de cambio seguirá siendo la variable clave. Si la estabilidad cambiaria se sostiene, agosto podría mostraría una inflación más cerca del 2% o por debajo.

El Tesoro no movió la liquidez

La licitación de esta semana buscó conservar el equilibrio. Finanzas adjudicó $4,49 billones frente a vencimientos por un monto similar, lo que implicó un rollover de 100,3% y mantuvo sin cambios la liquidez del sistema. Más allá de esto, la colocación estuvo concentrada en instrumentos de corto plazo. La Lecap a noviembre absorbió $3,29 billones a 2,11% mensual. En el tramo CER, el Tesoro tomó $0,65 billones en la Lecer de enero a CER+4,51%, mientras que los dólar linked captaron $0,55 billones.