Finanzas: entre la incertidumbre de la guerra y la compra de reservas

Irán desmintió haber pedido un alto al fuego, luego de que el presidente Pezeshkian abriera un canal diplomático directo con Europa. El líder iraní habría expresado su voluntad de terminar la guerra bajo la condición de que no haya agresiones en el futuro. Por su parte, Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría retirarse del conflicto en las próximas semanas sin necesidad de un acuerdo previo, aunque mencionó que la tregua estará condicionada a la reapertura total del Estrecho de Ormuz.

Tasas cortas contenidas ante la creciente liquidez

El martes liquidó la última licitación del Tesoro realizada en marzo, en la cual absorbió $3,1 billones. No obstante, el excedente de liquidez de los bancos cayó solo $1,74 billones. Todavía no hay una explicación clara al respecto, pero podría deberse a una combinación de factores: compras de divisas, recompra de títulos públicos y una adecuación de los encajes por tratarse de fin de mes. Esto permitió que la liquidez del sistema se mantuviera elevada, evitando que las tasas cortas se dispararan.

No será tan fácil extender duration post 2027solo con el mercado

El lunes el Tesoro realizó la segunda vuelta de la subasta del bono hard dollar AO27 y del flamante AO28 con vencimiento en octubre 2028. Se adjudicaron US$95 millones del primero y apenas US$36 millones del segundo, por lo que en ningún caso se cubrió el cupo adicional de US$100 millones de la licitación del viernes 27/3. Esto refleja que el apetito del mercado por extender duration después de las elecciones presidenciales de 2027 es desafiante. Si no acude al mercado internacional, el Tesoro tendrá que cubrir las necesidades financieras de 2026 con títulos cortos emitidos localmente.

Un gran marzo para el BCRA

El BCRA cerró marzo con compras por US$1.671 millones en el MLC. Esta cifra superó a lo adquirido tanto en enero (US$1423 millones) como en febrero (US$1567 millones), por lo que se convirtió en el mayor monto mensual desde que se lanzó el programa de compra de divisas a principios de año. Esto se explicó por una aceleración de la liquidación del agro a un promedio diario de US$88 millones. En cambio, el resto de los sectores, que habían sido oferentes netos de divisas en los dos meses previos, demandaron en marzo el equivalente a US$18 millones por día.