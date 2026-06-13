Dólar: cómo se mueve la banda cambiaria en julio tras la desaceleración de la inflación

Tras conocerse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo registró un aumento del 2,1%, se actualizaron los límites de la banda cambiaria. Este indicador es la referencia clave para determinar el margen de flotación del dólar mayorista durante julio, antes de que el Banco Central (BCRA) deba intervenir en el mercado.

En un contexto de desaceleración inflacionaria por segundo mes consecutivo, el dato de mayo —que se ubicó por debajo de las proyecciones privadas— impacta de forma directa sobre el esquema cambiario. Desde inicios de año, el techo y el piso de la banda dejaron de seguir una inercia fija para indexarse, de manera automática, al ritmo de los precios de la economía.

Si el dólar mayorista supera el techo de la banda cambiaria, el BCRA estaría obligado a intervenir el Mercado Libre de Cambios (MLC) [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Las bandas cambiarias empezaron a regir a mediados de abril del año pasado, cuando el Gobierno levantó el cepo para los ahorristas minoristas y anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En aquel entonces, se estableció un piso de $1000 y un techo de $1400, valores que ajustaron diariamente a una velocidad del 1% mensual hasta el 31 de diciembre pasado. Sin embargo, con el objetivo de evitar un atraso cambiario real por efecto de la inflación, una demanda que el mercado sostenía desde hace meses, el BCRA anunció a mediados de diciembre pasado que en 2026 las bandas ajustarían según el último dato de inflación.

Si se toma como referencia que el techo de la banda finalizará junio en $1806,92 —producto de la inflación del 2,6% de abril—, la aplicación del 2,1% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de mayo elevará ese límite máximo a una zona cercana a los $1844,87 para el cierre de julio.

Del otro lado, el precio más bajo que podría tocar el tipo de cambio oficial mayorista a finales del mes que viene serán $754,14. En consecuencia, la desaceleración de la inflación se traduce en un ajuste más moderado del límite superior.

El esquema prevé que, si la cotización perfora el piso, el Central intervenga mediante la compra de reservas. Si alcanza el techo, deberá vender divisas. Este último escenario se dio en cuatro ocasiones durante el período electoral del año pasado.

La brecha entre el dólar mayorista y el techo de la banda cambiaria ronda el 20% Shutterstock

A modo de comparación, el tipo de cambio oficial mayorista cerró el último viernes a $1429,25. Con un techo de banda posicionado en $1779,31, los separan una distancia de $350,06, equivalente a 19,6%.

Esta brecha de casi el 20% no se daba desde junio de 2025, pero en marzo volvió a ese nivel y se mantiene desde entonces.

En las primeras dos semanas de junio, la divisa mayorista acumula una suba de $24,50, equivalente al 2%. Sin embargo, el tipo de cambio acumula en lo que va del año una caída de $22,50, equivalente a una baja del 2%.