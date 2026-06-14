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Finanzas: la mejora de la nota crediticia refuerza el optimismo financiero

La decisión de S&P Global de subir la calificación de la Argentina de CCC+ a B- representó una señal importante para la deuda soberana que se reflejó en la caída del riesgo país; a esa buena noticia se sumó la baja de la inflación

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Pedro Morini
La suba de la nota de S&P a la deuda local fue bien recibida por el mercado
La suba de la nota de S&P a la deuda local fue bien recibida por el mercadoRichard Drew - AP

La decisión de S&P Global de subir la calificación de la Argentina de CCC+ a B- dejó una señal importante para la deuda soberana. No se trata solo de una mejora aislada. El país sale de la categoría CCC en una segunda calificadora grande y queda con dos de las tres agencias en B-, mientras Moody’s permanece en Caa1. Eso puede mejorar el tratamiento del soberano en muchos mandatos internacionales que usan ratings compuestos o que restringen la exposición a créditos más riesgosos.

El Tesoro extendió plazos

La última licitación mostró que el Tesoro sigue enfocado en alargar los plazos de la deuda en pesos. Frente a vencimientos por $5,1 billones, adjudicó $6,12 billones y alcanzó un rollover de 120,4%. Más relevante aún fue el plazo promedio de colocación, que se ubicó en 938 días. A eso se sumó el canje de títulos de fin de junio por un equivalente de $3,04 billones. Finanzas aprovecha la estabilidad del mercado de pesos para ir limpiando la ventana de vencimientos y llegar a 2027 con un perfil mucho más liviano.

La inflación volvió a traer alivio

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo fue de 2,1% mensual y reforzó la idea de que el proceso de desinflación volvió a encarrilarse. Se trató del menor registro desde agosto de 2025, pero lo más alentador volvió a estar en la núcleo, que desaceleró a 1,9% y mostró una dinámica más sana. La media móvil trimestral anualizada bajó a 37,5% y dejó atrás el pico de marzo. Con este dato, y mirando los indicadores de alta frecuencia, junio podría incluso volver a perforar el umbral de 2%.

Se afianza la calma cambiaria

La tranquilidad cambiaria también se afirmó en los últimos días. Se desplomó el volumen operado en dólar linked, cayó el interés abierto en futuros y el BCRA siguió comprando reservas, un combo exactamente opuesto al que se había visto en la primera semana de junio. Ahora, con una intervención acotada en cobertura, la autoridad monetaria logró desactivar parte de la presión sobre el dólar sin resignar la acumulación. De hecho, las compras de junio al jueves 11 ya superaban los US$800 millones.

Por Pedro Morini
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