Finanzas: nerviosismo e incertidumbre afuera y adentro

En una elección histórica, los demócratas retomaron el control de ambas cámaras en un fuerte rechazo a la gestión del presidente Trump. El resultado era esperado, pero sorprendió la magnitud de la derrota republicana, incluso en estados rojos como Texas. Los demócratas alcanzarían 260 escaños en la cámara baja y 56 en el Senado. Los analistas apuntan a la caída del ingreso disponible de las familias producto de la guerra con Irán, los aranceles y las subas de tasas como la principal razón.

Sin paz para los mercados financieros

Pese al rebote inicial tras la elección (el S&P subió 1,6% el miércoles), el mercado no encuentra paz. La derrota republicana hizo bajar las tasas, anticipando trabas para más gasto en defensa y recortes de impuestos, y el crudo se desplomó 8,6% en un día ante la expectativa de una pronta solución en Medio Oriente. Pero el temor a una mayor regulación demócrata sobre la IA desató una venta masiva de acciones de semiconductores que arrastró a todo el mercado. Así, el Nasdaq 100 se desplomó 6,3% el jueves.

El riesgo país, en máximos desde 2025

El Riesgo País superó el jueves los 900 puntos, máximo post elecciones de medio término, y el MSCI Merval tocó su menor valor desde octubre, 7% por debajo del nivel pre-electoral. El contexto internacional no ayuda, pero no explica toda la debilidad. Los bonos de países emergentes caen 2,8% desde fines de julio y los bonos locales deberían haber caído 5% en lugar de 18%. Con dos aliados de Milei con fuertes reveses y una economía que no repunta, la reducción de riesgo preelectoral parece haberse adelantado.

El Banco Central salió a intervenir en curva de pesos

En un contexto de gran debilidad para los activos locales, el Tesoro salió a recomprar bonos en pesos del tramo largo para sostener las valuaciones. El miércoles, el volumen en los duales largos (TXMJ9 + TXMD9 + TXMJ0) superó los $1,7 billones, más de 20 veces el promedio de los 30 días previos, lo que permitió revertir una caída inicial superior al 1%. El objetivo es ponerle un techo a los rendimientos de los títulos post-elecciones de cara a las desafiantes licitaciones de fin de noviembre y diciembre.

El autor es Research Analyst de PPI