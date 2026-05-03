Finanzas: un mes muy auspicioso para la acumulación de reservas

Para enfrentar vencimientos por $7,9 billones, el Tesoro volvió a priorizar instrumentos de largo plazo, en línea con su objetivo de extender la duration del stock de deuda. Además de ofrecer alternativas CER, TAMAR, a tasa fija y dólar linked, la novedad fue que incluyó un nuevo dual. Este nuevo título pagará al vencimiento (29 de junio de 2029) el mayor rendimiento entre el flujo CER y el TAMAR + 300 puntos básicos. El mercado lo terminó valuando principalmente contra la curva CER y se emitieron $0,95 billones a CER + 7,3%.

Otra licitación en la que el Tesoro extendió plazos

El Tesoro adjudicó $8,1 billones en la licitación de pesos de esta semana, por lo que el rollover se situó en 1,0x en línea con las últimas subastas. En consecuencia, logró su objetivo de seguir estirando duration del stock de deuda: el vencimiento promedio de la licitación fue de 385 días, por lo que volvió a superar el año. No obstante, el Tesoro convalidó tasas por encima de las del mercado secundario, en un contexto en que las curvas en pesos estuvieron ofrecidas.

Fuerte caída de la confianza en el Gobierno

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella se desplomó 12,1% en abril, la mayor caída desde agosto de 2025 (-13,6%). Esta baja estaría asociada a los recientes escándalos políticos que envuelven al jefe de Gabinete, ya que la encuesta se realizó entre el 6 y el 17 de abril. De esta forma, el ICG disminuyó por quinto mes consecutivo, acumulando una contracción de 18% en este período. Así, la aprobación del gobierno se ubicó en 40,5%, el segundo nivel más bajo desde que inició esta gestión.

Un abril excelente para el BCRA

El BCRA cerró abril con compras por US$2770 millones, aún sin el impulso pleno de la cosecha gruesa, que viene retrasada. Así, fue el mejor abril en términos de acumulación de reservas desde 2024, cuando estaba en pie el “dólar blend” 80/20%. De esta forma, el BCRA adquirió US$7153 millones en lo que va del año, por lo que ya lleva cumplido más del 70% de su objetivo de acumulación de US$10.000 millones. Es posible que el ritmo de compras se acelere entre mayo y junio con la liquidación de la cosecha gruesa.