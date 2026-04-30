Mercados: las acciones cayeron hasta 16% en abril y el dólar mostró una leve suba por primera vez en tres meses

Abril fue otro mes marcado por la guerra en Medio Oriente. Entre idas y venidas entre Washington y Teherán, los activos financieros del mundo se movieron al compás de las noticias, y particularmente las acciones argentinas acumularon una caída que alcanzó el 16% en dólares. En el mercado de cambios, el Banco Central acumuló por US$2769 millones de compras para sus reservas, mientras que el dólar subió ligeramente, luego de tres meses consecutivos a la baja.

En la última rueda de esta semana corta, la autoridad monetaria logró adquirir otros US$207 millones por sus intervenciones en el mercado de cambios, el volumen más alto desde el 21 de abril pasado. En tanto, en abril acumuló compras por US$2769 y se convirtió en el segundo mayor registro histórico, solo por detrás de los US$2882 millones de marzo de 2024.

“El ritmo de compras viene siendo consistente con el objetivo de acumulación, y eso es clave para sostener la credibilidad del programa. Además, el esquema financiero no depende únicamente del FMI: también incorpora financiamiento con garantía de organismos multilaterales, lo que le da mayor robustez al plan", consideró Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital. En lo que va del año, el Central acumula un verde de US$7151 millones, cuando el Gobierno se propuso una meta de al menos US$10.000 millones para 2026.

En ese contexto, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1391,12, una caída diaria de apenas $0,30 (-0,02%). Al ver el recorrido que tuvo esta cotización de punta a punta en el mes, acumuló una suba de $10 (+0,7%). A pesar de que este mes se aceleraron las liquidaciones del agro, fue el primer mes del año donde las cotizaciones oficiales cerraron al alza.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantuvo estable a $1415 durante la rueda. En este caso, con diferentes subas y bajas a lo largo de abril, mostró un avance total de $5 (+0,3%). En tanto, el precio promedio en el resto de los bancos fue de $1415,79, de acuerdo con el relevamiento que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).

Los dólares oficiales subieron ligeramente en abril, por primera vez en tres meses

“La dinámica cambiaria de corto plazo sigue siendo favorable: el ingreso de divisas por la cosecha debería mantener bien abastecido al mercado, mientras que el Banco Central aceleró sus compras a US$2800 millones mensuales, continuando con adquisiciones incluso en un contexto de tipo de cambio más firme", señaló Federico Filippini, head of Research de AdCap.

Los tipos de cambio financieros operan ligeramente al alza durante este jueves. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1444,64, unos $9 más que el cierre anterior (+0,6%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) avanza $7 y se negocia a $1496,18 (+0,5%). En el mes, acumularon un incremento de $21,80 (+1,5%) y $20,83 (+1,4%), respectivamente.

Con foco en el mercado accionario, hoy la Bolsa porteña registró una suba de apenas un 0,1% en pesos y cotizó en 2.832.850 unidades. Este último valor es equivalente a unos US$1887 al ajustar por el dólar contado con liqui, aunque cierra abril con una caída acumulada de 7,1% en dólares.

El comportamiento que tuvieron las acciones fue mayoritariamente negativo en el último mes, salvo Loma Negra (+8%), Telecom Argentina (+5,6%) y Aluar (+3,5%). El resto operó a la baja, aunque el impacto se sintió más en las energéticas, como Edenor (-16,5%), Central Puerto (-14,2%) y Sociedad Comercial del Plata (-13,6%).

La tendencia se replicó entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Wall Street (ADR). Aunque este jueves operaron de manera mixta, en el mes el rojo se apoderó de la pantalla, sobre todo entre los papeles de Edenor (-16,6%), Central Puerto (-16,2%) e Irsa (-13,8%).

La guerra en Medio Oriente y el estado del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los temas principales para los mercados financieros globales Asghar Besharati - AP

“Con el estado de situación actual en Medio Oriente, parece probable que experimentemos volatilidad en el corto plazo, con el riesgo de que las dinámicas se vuelvan no lineales. Esto podría traducirse en un menor apetito por riesgo en caso de que el precio del petróleo siga escalando, presionando al alza a las tasas de interés y a la baja a las acciones, si el mercado empieza a percibir que el cierre del Estrecho puede extenderse más allá de lo pensado", remarcaron desde Balanz.

El riesgo país cedió durante la rueda unas seis unidades y cerró en 567 puntos básicos (-1,05%), según las pantallas de Rava Bursátil. En abril, logró comprimir 50 unidades (-8,1%), luego de que los bonos soberanos en dólares tuvieran una recuperación de hasta un 4,4% en dólares (AL41D).

“Aún con las compras importantes del Banco Central en el mercado de cambios, que deberían continuar este trimestre, el mercado mira también la demora de la emisión del mercado internacional. También está el foco en los indicadores de humor social, que vienen siendo adversos para el Gobierno, aunque sin representar aún mínimos de otras gestiones”, sumó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.