Finanzas: un paso más cerca de conseguir nuevo financiamiento

El Poder Ejecutivo publicó el decreto que habilita al Tesoro a tomar deuda en dólares con bancos internacionales por hasta US$5000 millones. Con garantía parcial de organismos multilaterales, el objetivo es reducir el costo de financiamiento. En la práctica, la medida allana el camino para operaciones de fondeo estructurado, como un repo o acuerdos bilaterales con bancos internacionales. El decreto prorroga la jurisdicción a tribunales de Nueva York y habilita la renuncia a la inmunidad soberana.

Mejoró el Índice de Confianza en el Gobierno

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la UTDT subió 3,9% mensual en junio y cortó una racha de seis caídas consecutivas, durante la cual había acumulado una baja de 19,4%. La recuperación estuvo en línea con el repunte de 6,4% registrado por el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que suele anticipar la dirección del ICG. La aprobación del gobierno de Javier Milei ascendió a 41,4% en su mes 31 de gestión, el segundo nivel más alto para un presidente a esta altura del mandato.

Gana terreno otra vez el carry trade

El informe de Balanza de Pagos del primer trimestre de 2026 confirmó, por un lado, que los inversores residentes redujeron su participación en bonos soberanos bajo ley NY al 23,7%. Esto sucede desde el 25,2% de fines de 2025, lo que reflejó el agotamiento del impulso del blanqueo. Por otro lado, el carry trade de no residentes ganó fuerza: sus tenencias de deuda en pesos aumentaron de US$1992 millones a US$2964 millones en el primer trimestre. El volumen operado en ese segmento creció un 65%.

Crece la cobertura y sube el dólar

El tipo de cambio oficial protagonizó una de las semanas más activas del mes y acumula una suba cercana al 4,9% en junio hasta un nivel cercano a los $1480 para el oficial. En paralelo, el interés abierto en futuros de dólar aumentó US$920 millones al jueves, lo que sugiere una intervención del BCRA facilitando el rollover de posiciones del sector privado. En la misma línea, el volumen operado en letras y bonos dólar linked trepó a US$1146 millones el jueves, uno de los mayores registros diarios.

La autora es analista de estrategia de PPI