Finanzas: un voto de respaldo en un escenario de desafíos

Fitch reconoció lo que el mercado ya venía descontando. Elevó la calificación de la Argentina de CCC+ a B- con perspectiva estable. La agencia fundamentó la mejora en la mayor solidez política de Milei tras las elecciones de medio término, un ancla fiscal “intacta”, un contexto externo (apuntalado por energía, minería, y provincias y corporativos accediendo a los mercados internacionales), y un cambio de prioridades enfocado en acumular reservas. El riesgo país cedió hasta los 515 pbs.

Un ascenso no exento de riesgos

Fitch advirtió que la debilidad de las reservas netas, los cuantiosos vencimientos en dólares de 2027 y la vulnerabilidad ante crisis de confianza impiden una calificación más alta. La agencia también plasmó un diagnóstico que los economistas ya ilustran pero que el mercado aún no hace eco: la recuperación sigue siendo muy desigual, liderada por sectores capital-intensivos mientras los mano de obra-intensivos quedan rezagados. Más allá de los riesgos, la Argentina se consolida en una transición ordenada.

Las dudas sobre las reservas netas

¿Por qué Fitch remarca que las reservas netas siguen bajas si el BCRA compró casi US$7400 millones? La explicación es contable: al ingresar al horizonte de 12 meses pasivos como los repos de US$3000 millones (vencimiento en abril 2027) y la amortización del Bopreal Serie 1, impactan en la medición llevándola a -US$3800 millones al 05/05. Sin vencimientos de corto plazo (hasta octubre), la liquidación de la cosecha gruesa debería empezar a reflejarse en una recomposición de las reservas netas.

Un matiz al optimismo fiscal

Casi en paralelo al guiño de Fitch sobre un ancla fiscal “intacta”, la recaudación de abril volvió a decepcionar con una caída real del 3,9%, encadenando nueve meses consecutivos de bajas. El dato positivo es que fue la contracción más moderada desde fines de 2025 y el impuesto a débitos y créditos creció 2,1% real anual. Aunque el Gobierno mantiene su postura de “lo que haga falta” para conservar el superávit fiscal, monitorear la dinámica de ingresos y la deuda flotante será crucial.