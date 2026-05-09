Súper RIGI: el vicepresidente de la Rural reaccionó ante el anuncio del Gobierno y dijo que al campo “se lo sigue discriminando”

El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, dijo que al campo “se lo sigue discriminando” y pidió que se igualen “las reglas”. El funcionario reaccionó así al anuncio del Gobierno sobre el Súper RIGI que buscará atraer inversiones en industrias que actualmente no operan en el país.

“Súper RIGI: 0% DEX desde el día uno para industrias que todavía no existen. Y al campo -que ya está, ya produce, ya exporta- se lo sigue discriminando”, señaló en su cuenta de X Pereda , que está enfrentado al presidente de la Rural, Nicolás Pino.

Pereda, que está en carrera para ser presidente de la entidad en las elecciones de septiembre próximo, viene reclamando una “hoja de ruta” para la reducción de los derechos de exportación. El año pasado, cuando todavía era presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), Pereda tuvo un contrapunto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En un almuerzo del Cicyp reclamó delante del funcionario reclamó “una hoja de ruta” para la eliminación definitiva de las retenciones. El planteo de Pereda generó esta respuesta de Sturzenegger: “Qué [impuesto] bajás es el debate. Vos hablaste de las retenciones. ¿Estás seguro de que todos acá quieren eso? El campo no es muy mano de obra intensiva”.

Súper RIGI: 0% DEX desde el día uno para industrias que todavía no existen.

Y al campo -que ya está, ya produce, ya exporta- se lo sigue discriminando.

No hace falta salir a buscar la inversión que puede cambiar la Argentina. Ya existe! Solo pide igualdad ante la ley.

Iguálennos… — Marcos Pereda (@MPeredaBorn) May 9, 2026

En su cuenta de X hoy Pereda amplió: “No hace falta salir a buscar la inversión que puede cambiar la Argentina. ¡Ya existe! Solo pide igualdad ante la ley. Iguálennos las reglas y verán quién responde más rápido”.

Luis Caputo dio detalles del Súper RIGi Fabián Marelli

Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio detalles sobre el alcance del Súper RIGI. Como informó este medio, la principal diferencia con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) será la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas, que pasará del 25% al 15%. Y el esquema de amortización acelerada será más favorable para los proyectos alcanzados por el nuevo régimen.

La soja tributa 24% de retenciones Frendt

Según explicó Caputo en conferencia de prensa, además de reducirse la vida útil fiscal al 60%, las inversiones podrán amortizarse en un 60% durante el primer año, un 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero. Entre otros puntos, en materia de exportaciones los proyectos incluidos en el Súper RIGI pagarán cero aranceles desde el inicio de sus operaciones.

Entre los sectores que podrían beneficiarse, se mencionó el refinamiento y laminado de cobre y la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y fertilizantes de potasio y fósforo. “Vamos a estar incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales. También la instalación de datacenters y negocios vinculados al agro, la pesca y la agroforestación”, afirmó.