Finanzas: una semana marcada por el contexto internacional

Los balances y Medio Oriente marcaron el pulso global

La semana internacional quedó atravesada por dos factores. Los balances de Alphabet y Tesla reavivaron las dudas sobre el retorno de las inversiones en inteligencia artificial, y el Nasdaq acumuló una caída de 1,6% semanal en plena temporada de balances. Mientras tanto, la escalada en Medio Oriente llevó al Brent hasta la zona de US$100 por barril. El shock energético volvió a alimentar temores inflacionarios y las tasas de los Treasuries vuelven a niveles exigentes, con el bono a 10 años cerca de 4,70%. El resultado fue un menor apetito por riesgo en acciones y crédito emergente.

¡Tres de tres! Moody’s se sumó al B-

A pesar de este clima adverso, la deuda soberana local tuvo buenas nuevas. Moody’s elevó la calificación soberana de Caa1 a B3, equivalente a B-, y cambió la perspectiva de estable a positiva. La Argentina completó así la foto de tres sobre tres, con S&P, Fitch y Moody’s alineadas en el mismo escalón. La reacción a la mejora de S&P el mes pasado había llevado inicialmente el riesgo país por debajo de 450 puntos y la compresión luego continuó hasta rozar 400. Esta vez, el contexto global adverso limitó la reacción y el indicador terminó cerca de 440.

Neuquén volvió al mercado internacional

Neuquén colocó US$500 millones de un nuevo bono a 2034 con una TIR de 7,65%. La emisión estuvo apenas 15 puntos básicos por encima de lo esperado, pero este factor respondió al adverso clima para emergentes en la semana. Fue la primera emisión internacional de la provincia desde 2017. La demanda fue sólida y el libro alcanzó US$1100 millones, más de dos veces el monto emitido. Con esta operación, las provincias ya captaron cerca de US$2750 millones en 2026.

Actividad y confianza pierden impulso

La actividad volvió a decepcionar en mayo: el EMAE (proxy del PBI) cayó 0,5% mensual y profundizó la baja de abril. El dato sorprendió porque algunos indicadores adelantados habían sido favorables: la industria manufacturera avanzó 0,4% mensual desestacionalizado y el índice de construcción había rebotado 6,3%. A la vez, la confianza del consumidor retrocedió 4,8% en julio, con mayor deterioro en el AMBA, tras aumentar un notable 6,4% en junio y 1,3% en mayo. La buena noticia es que la inflación seguiría contenida en el entorno del 2% en julio, luego del 1,9% de junio.