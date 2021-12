Finanzas verdes: los bonos sustentables cobran relevancia en la Argentina

A nivel global, regional y local las finanzas sostenibles están tomando cada vez más fuerza, en especial la emisión de bonos verdes, sociales y sustentables que este año alcanzarán un nuevo volumen récord reflejando así el interés de los inversores por este tipo de deuda. En el primer semestre, el volumen de emisiones superó el monto de 2020 y se incrementó la financiación sustentable, es decir, con impacto en el ambiente y en la sociedad.

El auge de la deuda etiquetada se está dando a lo largo y ancho del Mercado de Capitales y lo observamos en el mercado local, en donde el 2021 fue un año de gran interés por parte de emisoras provenientes de otros sectores más allá del de la energía o los más habituales.

¿Cómo evolucionaron las finanzas sustentables en BYMA en 2021?

En el ecosistema BYMA, el Panel SVS ha tenido un crecimiento constante durante 2021 con la emisión de nuevos bonos verdes, sociales y sustentables que consolidan el panel con un total de 13 instrumentos. La sustentabilidad es clave en la gestión de los participantes de la economía y, en especial del Mercado de Capitales.

Hasta el momento, en BYMA las emisoras que han etiquetado valores negociables en el panel son: Plaza Logística SRL, Banco Ciudad de Buenos Aires, CP Manque y CP Los Olivos, dos fideicomisos financieros de Fecovita (Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas) y de Laboratorios Richmond. También se emitió un FCI cerrado de Pellegrini y, las últimas incorporaciones al Panel correspondieron a bonos de Genneia, SION, Luz de Tres Picos y TECHO.

¿Cómo está conformado el panel SVS al cierre del 2021?

BYMA incorporó al panel bonos emitidos por Pellegrini Fondos Comunes de Inversión, Plaza Logística, Laboratorios Richmond, Genneia, Luz de Tres Picos, TECHO (la primera ON Social proveniente de una asociación civil) y SION. Con estas novedades, el panel quedó constituido por 13 bonos que tienen el fin de contribuir con la mejora del medio ambiente y las problemáticas sociales.

El objetivo de BYMA como Bolsa de Valores es promover estos instrumentos, y para ello cuenta con un equipo que acompaña a los emisores en el proceso de la colocación y listado del valor negociable que pueden ser obligaciones negociables, títulos públicos, fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión cerrados, y a través del panel, se ofrece la visibilidad necesaria para que las partes interesadas puedan acceder fácilmente a la información.

Panel sustentable

Listado de Bonos emitidos:

Sociales

TECHO : destinando los recursos para la construcción de una nueva Fábrica Social (FS) y la construcción de viviendas.

destinando los recursos para la construcción de una nueva Fábrica Social (FS) y la construcción de viviendas. SION : destinado al acceso a internet a través de la construcción de nuevas Redes de Acceso y/o adecuación de las mismas.

: destinado al acceso a internet a través de la construcción de nuevas Redes de Acceso y/o adecuación de las mismas. Pellegrini: donde el impacto social positivo se enmarca en la categoría “Vivienda Asequible”.

Sustentables

Plaza Logística: para la construcción de edificios “verdes” o ecológicos, generando impacto positivo en la sociedad a través de la generación de empleo y avances socioeconómicos y empoderamiento, especialmente en el segmento de jóvenes de 18 a 25 años y mujeres en el sector logístico.

para la construcción de edificios “verdes” o ecológicos, generando impacto positivo en la sociedad a través de la generación de empleo y avances socioeconómicos y empoderamiento, especialmente en el segmento de jóvenes de 18 a 25 años y mujeres en el sector logístico. Laboratorios Richmond: destinado al acceso a medicamentos y contribuir al autoabastecimiento de la producción nacional, la generación de empleo, formación del personal y avances socioeconómicos. Y un impacto ambiental positivo a través de la incorporación del estándar LEED en la etapa de construcción.

· Verdes

Luz de Tres Picos: la emisión tiene como finalidad la refinanciación de pasivos originados en la puesta en funcionamiento del Parque Eólico San Jorge y El Mataco, vinculado al sector de energía renovable, categoría que presenta claros beneficios ambientales.

la emisión tiene como finalidad la refinanciación de pasivos originados en la puesta en funcionamiento del Parque Eólico San Jorge y El Mataco, vinculado al sector de energía renovable, categoría que presenta claros beneficios ambientales. Genneia : realizó un Marco de Bono Verde para financiar o refinanciar el desarrollo, la construcción, la adquisición y el mantenimiento de proyectos de generación de energía eólica, solar, de la biomasa, hidroeléctrica a pequeña escala y de hidrógeno verde, así como tecnologías de almacenamiento de batería para energías renovables.

realizó un Marco de Bono Verde para financiar o refinanciar el desarrollo, la construcción, la adquisición y el mantenimiento de proyectos de generación de energía eólica, solar, de la biomasa, hidroeléctrica a pequeña escala y de hidrógeno verde, así como tecnologías de almacenamiento de batería para energías renovables. ON CP Manque S.A.U y CP Los Olivos S.A.U: cuyos fondos se destinaron a la financiación y/o refinanciación de pasivos originados en la construcción de los parques eólicos vinculados al sector de energía renovable. Una especie se encuentra amortizada y la otra vigente.

cuyos fondos se destinaron a la financiación y/o refinanciación de pasivos originados en la construcción de los parques eólicos vinculados al sector de energía renovable. Una especie se encuentra amortizada y la otra vigente. Plaza Logística (AMORTIZADO): cuyos fondos se destinaron a la construcción de una nave Logística de calidad Triple “A”, encuadrándose dentro de la categoría de edificios “verdes” o ecológicos. Un bono es amortizado cuando ya se pagó, generalmente esto se produce al momento de su vencimiento.

¿Qué características tienen los bonos del panel SVS?

Este Panel SVS está integrado por valores negociables que apuntan a contribuir con la mejora del medio ambiente y problemáticas sociales. Se trata un producto sostenible pionero para el mercado de renta fija. Estos bonos les permiten a los inversores y empresas colaborar con el cumplimiento de los múltiples desafíos globales a los que refiere las Naciones Unidas, los cuales apuntan a conseguir un futuro sostenible para todos en el 2030.

La Asociación Internacional de Mercado de Capitales (International Capital Market Association, “ICMA”) establece los principios que deben seguir los distintos tipos mencionados, para ser encuadrados como Bonos Verdes (GBP), Bonos Sociales (SBP) y Bonos sustentables (SBG).

Estos instrumentos permiten financiar proyectos elegibles como verdes, como sociales o como una combinación de ambos. Los proyectos elegibles como verdes son aquellos que producen un impacto positivo en el ambiente, como energías renovables, eficiencia energética, edificios ecológicos, economía circular, entre otros. Y proyectos elegibles como sociales son aquellos que buscan dar solución a una problemática social como vivienda accesible, acceso a servicios esenciales, entre otros.

Los emisores de un Bonos SVS deben cumplir los requerimientos del valor negociable tradicional y específicamente por lo establecido en el Reglamento de Bonos SVS, donde la piedra angular es el uso del dinero: el 100% de los recursos obtenidos de la emisión se deben destinar a estos proyectos elegibles.

¿Cómo viene evolucionando el panel SVS desde el 2019?

Lanzado en 2019, el Panel de Bonos SVS ha evolucionado año a año con un aumento de interés creciente en las emisoras de financiarse a través de estos instrumentos. Los Bonos Verdes, Sociales y Sustentables (“Bonos SVS”) son valores negociables que se destinan a financiar o refinanciar proyectos, en forma total o parcial, con beneficios sociales, ambientales o una combinación de ambos (sustentables).

Durante el año en el que se lanzó el Panel SVS, se emitió 1 bono y al día de hoy ya son 13 los valores negociables etiquetados vigentes que integran el Panel. Algo a destacar del 2021 es que fue el año en el que se emitieron los dos primeros Bonos Sustentables que forman parte del Panel y una asociación civil emitió la primera ON etiquetada como Social.

¿Cómo se crean las condiciones?

BYMA enfoca sus esfuerzos para cumplir con el compromiso generado con la sustentabilidad a través de diferentes acciones que marcan un rumbo dentro del camino del mercado financiero.

Respecto al Panel de Bonos SVS, para incentivar estos instrumentos y las finanzas sostenibles en el Mercado de Capitales, BYMA decidió bonificar el costo de la colocación primaria como también los derechos de listado y de publicación de los instrumentos que se etiqueten en dicho Panel. Además, se trabaja activamente en difundir y promover estas prácticas en las emisoras locales.

Además, la Bolsa de Valores ha desarrollado distintos productos como el Panel de Gobierno Corporativo y el índice de Sustentabilidad. Llevamos a cabo muchas iniciativas de educación e inclusión financiera como es el caso del Simulador BYMA.

BYMA trabaja para que las empresas trasciendan la oferta de productos y servicios, y así contribuir a la generación de un impacto positivo. Junto con accionistas, clientes, empleados, proveedores, reguladores y la comunidad, se construye un ecosistema responsable, comprometido con el desarrollo de nuestro país.

Con esta misión, BYMA hace sinergia con otros actores del Mercado. Conjuntamente con el MAE, firmó un acuerdo para la colocación de Bonos SVS, donde el libro y la liquidación se realizan en BYMA. Esto implica la unificación de esfuerzos por parte de los 2 Mercados para hacer progresar este tipo de instrumentos.

¿Qué otras iniciativas existen en el ecosistema BYMA?

Índice de Sustentabilidad. Fue creado junto al BID y con colaboración de Refinitiv y del Earth Institute de Columbia University, y permite identificar y destacar a las empresas líderes en materia Ambiental, Social, de Desarrollo Sustentable y de Gobierno Corporativo (ESG-D, por sus siglas en inglés). Desde su lanzamiento en 2018, el Índice de Sustentabilidad ya cuenta con 3 rebalanceos a nivel local. El rebalanceo 2021 de este índice se realizará a finales del 2021 y se dará a conocer a comienzos del 2022.

El índice, no comercial, se desarrolla con el apoyo técnico y know how del Banco Inter-Americano de Desarrollo – IADB.org, y se sustenta en la metodología de IndexAmericas. Este índice busca identificar y reconocer aquellas empresas líderes en el mercado por sus prácticas de sustentabilidad, permitiendo que éstas puedan tener mayor visibilidad en el plano regional e internacional.

El Índice de Sustentabilidad BYMA evalúa el desempeño de las emisoras en cuatro pilares:

Medio Ambiente

Social

Gobierno Corporativo

Desarrollo (contribución a los ODS)

El índice está compuesto por 15 empresas.

Panel de Gobierno Corporativo. Es el panel de cotización que incluye acciones de empresas ya listadas que cumplen con prácticas de buen gobierno y transparencia adicionales a las requeridas por la regulación argentina. La adhesión de las compañías es voluntaria e implica la incorporación de un conjunto de requisitos alineados a los principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y adoptados por el G20.

Actualmente son 5 emisoras ya forman parte del Panel de Gobierno Corporativo de BYMA. Ellas son: Grupo Supervielle, Pampa Energía, YPF, Banco Macro y BYMA.

La mirada hacia adelante

BYMA continuará trabajando y desarrollando los productos junto con la capacitación y concientización necesaria para seguir promoviendo las finanzas sostenibles en el mercado local y, así generar mayor valor para los accionistas.

En los próximos meses está previsto el lanzamiento de un Panel de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad, y también realizar el rebalanceo del Índice de Sustentabilidad a comienzos del 2022. Enfocándose en la construcción de una gestión centrada en la excelencia operativa, el crecimiento y el compromiso con las mejores prácticas de transparencia y sustentabilidad, a disposición de todos los actores económicos para convertir la inversión en producción y servicios, y transformar el ahorro en inversión productiva.

La sustentabilidad es uno de los pilares centrales de BYMA. Como Bolsa de Valores tiene un rol casi único en poder promover estos productos y crear las condiciones para evolucionar en materia de sustentabilidad. Desde el nacimiento de BYMA, se han lanzado productos orientados con esta dirección. A su vez, como empresa, se han incorporado continuamente mejores prácticas en la gobernanza, la gestión ambiental y el compromiso para con la sociedad y con los propios colaboradores de BYMA.