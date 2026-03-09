“Flight to Quality”: cómo responden los mercados a los conflictos y shocks globales como la guerra en Medio Oriente

En un mundo lleno de incertidumbre, la única constante parece ser el aumento de las tensiones geopolíticas, esta vez en forma de intervención de Estados Unidos e Israel en Irán. Dado el “cierre” de una de las rutas marítimas más importantes a nivel mundial, lo que ha provocado un profundo aumento del precio del crudo, surge la pregunta de cómo afectará este conflicto a los mercados de todo el mundo y cómo le podría ir a la Argentina.

Históricamente, los conflictos globales son una bendición para los activos refugio, según argumenta Robert Armstrong, editor financiero del Financial Times en Estados Unidos. Armstrong prevé que el dólar estadounidense y el oro experimentarán un ligero aumento, teniendo en cuenta la reciente subida del oro como un factor que socava “su utilidad como medida del miedo”.

Este fenómeno de huida hacia la seguridad también se aplicará a los bonos del Tesoro estadounidense, señaló Armstrong, argumentando que también experimentarán un pequeño aumento, aunque al mismo tiempo afirmó que “es posible que algunos riesgos geopolíticos ya se hayan descontado en el extremo largo de la curva de rendimiento. Con el rendimiento a 10 años por debajo del 4%, no estoy seguro de cuánto margen queda para que los precios suban o los rendimientos bajen”.

La predicción del impacto en las acciones estadounidenses era menos segura. Normalmente, el experto pronosticaría una “indiferencia” en los precios, pero dado que el mercado ha estado “buscando excusas para caer”, hay más incertidumbre al respecto.

Parece que el consenso general entre los expertos internacionales es que los activos “refugio” están destinados a subir, tal y como subrayó Michael Seigne, exdirector general de Goldman Sachs y fundador de Candor Partners, en una entrevista con LA NACION, en la que señaló que los conflictos suelen provocar un “flight to quality” (huida hacia la calidad). El especialista destacó que, normalmente, las guerras provocan una huida hacia la seguridad y hacia aquellas industrias que se benefician de ellas, es decir, las empresas de defensa. Además, en cuanto a los activos que considera refugio seguro, mencionó los bonos del Tesoro estadounidense, el oro y el franco suizo.

Sin embargo, también subrayó que, debido a que la guerra ya se había “descontado”, es decir, que los mercados ya reflejan un panorama geopolítico incierto, los activos seguros podrían sufrir un efecto rebote.

Más allá de este proceso de “flight to quality”, los expertos también subrayan el impacto previsto en los mercados energéticos, en particular los relacionados con el petróleo. De hecho, Seigne también analizó los efectos del conflicto en este punto: “Cuando una guerra involucra o está cerca de un importante exportador de petróleo o gas, es de esperar que el suministro de petróleo de estos países, situados en la zona de guerra o cerca de ella, disminuya”.

“Normalmente, esto se debe a que los yacimientos, los oleoductos y el transporte se convierten en objetivos, y a que el seguro para el transporte marítimo aumenta. Por lo tanto, el efecto neto de esto es que el suministro de petróleo al mercado mundial disminuiría, mientras que la demanda se vería estimulada”.

En particular, Seigne también analizó los posibles impactos de este fenómeno en el atractivo de los activos argentinos. Cuando se le preguntó si la lejanía del petróleo argentino podría aumentar el interés, respondió que: “Sí, pero los ciclos de inversión en el petróleo son tan largos que la estabilidad política local suele ser más importante que cualquier conflicto remoto en otro lugar. Obviamente, eso hará que la estabilidad local parezca más sólida en comparación con la de otros productores de petróleo que ahora están en guerra, por lo que hay un equilibrio. Pero, en definitiva, la estabilidad local a largo plazo es un requisito previo para una inversión extranjera significativa”. Concluyó el experto.

A pesar de la preocupación generalizada por el impacto que el conflicto podría tener en los mercados, hay motivos para la esperanza. Como subrayó James Sullivan, codirector de Investigación Fundamental Global de JP Morgan: los precios del petróleo han subido más de un 16% en los últimos días, impulsados por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial. Y, sin embargo, los mercados estadounidenses solo han bajado entre un 1% y un 2%, los asiáticos entre un 1% y un 3%, y los europeos entre un 2% y un 4%.

Esto pone de relieve que, a pesar de la reacción instintiva de los mercados ante las amenazas geopolíticas, “la realidad es que, aunque los conflictos geopolíticos suelen provocar una reacción inicial de ‘aversión al riesgo’, a medida que se procesan esos riesgos, los mercados tienden generalmente a repuntar”.