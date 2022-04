Foro Llao Llao: Melconian presentó ante empresarios su programa económico para líderes “capitalistas, modernos y progresistas”

BARILOCHE.- A las 12:30 el público comenzó a impacientarse. Había pasado media hora desde el final de charla anterior y todavía el economista Carlos Melconian no había llegado al hotel Llao Llao. Los organizadores también estaban preocupados y se acercaban seguido a la puerta para saber si había novedades, ya que la agenda del exclusivo foro que se desarrolla en esta ciudad estaba muy justa de horario. Además, a las 13, se esperaba la presencia del expresidente Mauricio Macri, conocido por su obsesión por la puntualidad. Finalmente, 12:45, y mientras sonaba de fondo Killing Me Softly With His Song, el titular de Fundación Mediterránea hizo su entrada y dos minutos después ya estaba con el micrófono puesto para presentar la “Agenda de trabajo rumbo al 10/12/2023″, según pudo reconstruir LA NACION.

El economista habló en el salón Bustillo durante una hora sobre el programa que está diseñando por pedido de un grupo de empresarios para proponerle al próximo presidente. Para ello, indicó, también se lo está presentando a los 24 gobernadores, a la Iglesia, sindicatos y líderes de negocios. Sentados en sillones tipo living, Eduardo Elsztain (Irsa), Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant) y Roberto Murchison (Grupo Murchison), entre otros empresarios, lo escuchaban atentamente.

Melconian ofreció una visión más “generalista” de la economía, como describió uno de los emprendedores presentes en la charla, sin dar una proyección de a cuánto estará el precio del dólar o si el mandato de Alberto Fernández termina con una hiperinflación. Solo se limitó a decir que, de darse ese escenario, cambia completamente el régimen del programa de estabilización. Además, indicó que el Gobierno “no cambiará nada y solo busca llegar al otro lado de la orilla”.

El expresidente del Banco Nación señaló que, durante este año y medio, se dedicará a tener varias reuniones con exministros de Economía y del Banco Central, ya que son “fuentes de inspiración, aun en el fracaso”. Y que buscará hacer un “cambio cultural en la sociedad”. Como ejemplo, mencionó que hay que decir “sin vergüenza” que los “planes sociales son transitorios y no sustitutos”.

También señaló que se lo dijo a la Pastoral Social y que le informó que la mitad de la pobreza en la Argentina es producto de la “inestabilidad macroeconómica”, que representan entre 15% y 20% del total. Mientras que la otra mitad “será difícil de reducirla porque es estructural”, indicó un empresario que lo escuchó atentamente.

Un debate que se volvió popular en los últimos días fue el de la dolarización de la economía. Melconian ya se había manifestado en contra de esta opción, pero indicó que la Argentina es “bimonetaria en lo transaccional”. Y en este tramo de la presentación se llevó sus primeras y únicas risas, cuando dijo que el Banco Central “es un acto de fe”. En particular, se refirió al balance de la entidad, que “hay que arreglar”.

Con respecto al cepo, dijo que siempre estuvo en contra de quitarlo tan rápido en 2015 y que primero es necesario tener el fisco en equilibrio y bajar impuestos. “El régimen cambiario flotante es un punto de llegada en un esquema bimonetario”, remarcó.

Cuentan los asistentes que, por momentos, el fundador de Mercado Libre se colocaba sus anteojos de marcos negros para mirar en detalle algún número de la presentación. El hambre y el frío también se empezó a colar en el salón, en un día cuya temperatura máxima fue de 5° grados; hace años no nevaba en abril en el Llao Llao.

Melconian finalizó su presentación diciendo que el programa está diseñado para los líderes que sean “capitalistas, modernos, progresistas y que quieran ser parte del mundo”. Indicó que esas son las características esenciales que deben “rodear” al programa.

Al próximo presidente, sin embargo, le advirtió que, aún teniendo un shock de credibilidad y de confianza, eso dura cada vez menos, como le ocurrió a Gabriel Boric en Chile. “Estamos abiertos a propuestas, porque todavía hay cosas que no las tenemos tan claras”, fue el mensaje final del economista, al cual no se le pudo hacer preguntas por cuestiones de tiempo.

Sin más para hacer, Melconian, vestido de pantalón de vestir gris, corbata suelta y suéter con escote en V, saludó a un grupo de empresarios y se retiró a Río Negro, donde participó de un evento de energía. El resto de los líderes de negocios cruzó de salón para almorzar y esperar las palabras de Macri.