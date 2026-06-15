Reino Unido bloqueará el acceso a redes sociales a menores de 16 años; también impondrá un toque de queda digital

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el lunes que Reino Unido prohibirá a los menores de 16 años usar una serie de aplicaciones de redes sociales. Starmer dijo que quiere que una ley sea adoptada “antes de Navidad” para que la prohibición entre en vigor “a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera”, entre marzo y junio de 2027.

Starmer señala que contraatacará si las empresas tecnológicas se resisten. Asegura que “no está dispuesto a ceder en la seguridad y la felicidad de nuestros niños”.

Keir Starmer anuncia que el Reino Unido bloquerá el uso de redes sociales a menores de 16 años

La medida convierte al Reino Unido en parte de un creciente movimiento global para reforzar la seguridad en línea de los niños. Australia, Canadá, Brasil e Indonesia han presentado legislación o anunciado restricciones o requisitos basados en la edad para el acceso de los niños a las redes sociales.

Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur figuran entre otros países que están estudiando o desarrollando medidas similares.

“Cómo mantenemos a los niños seguros en línea es uno de los mayores debates de nuestro tiempo. Esta es una decisión sobre de qué lado estamos: las familias de todo el país, o un statu quo que no está funcionando”, indicó Starmer en un comunicado el domingo.

Starmer, quien enfrenta presiones para dimitir por parte de miembros de su propio partido debido a lo que consideran un liderazgo deficiente, indicó que anunciaría una medida “líder mundial” para proteger a los niños. Sugirió que sería más restrictiva que la prohibición al estilo australiano de redes sociales para menores de 16 años.

The Sunday Times informó que el Reino Unido también restringiría los chatbots, funciones en algunas aplicaciones de videojuegos e impondría un toque de queda destinado a evitar que los adolescentes mayores se queden mirando una pantalla hasta altas horas de la noche.

A qué alcanzará la prohibición en Reino Unido

Según el Sunday Times, la prohibición para menores de 16 años se aplicaría a:

TikTok

Instagram

Facebook

X

YouTube

Snapchat

Threads

Twitch

Kick

Reddit.

Además, el gobierno británico “estudiará la implantación de toques de queda nocturnos y pausas en las funciones de desplazamiento automático de contenidos para los menores de 18 años”.

Los menores tampoco podrán utilizar chatbots basados en inteligencia artificial diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol.

Además, el gobierno británico instó el 8 de junio a gigantes tecnológicos como Apple o Google a desplegar, en un plazo de tres meses, herramientas que bloqueen el envío y la recepción de imágenes sexualmente explícitas por parte de menores.

Australia fue pionera al imponer el bloqueo de acceso a redes sociales para menores de 16 años Rick Rycroft - AP

Una decisión basada en una consulta popular

La decisión se produce tras un periodo de consulta pública en el que el gobierno recibió 116.000 respuestas de padres, la industria tecnológica y niños. La cifra de respuestas fue superada únicamente por una consulta que solicitó opiniones sobre el matrimonio igualitario en 2012.

Más del 83% de los padres que respondieron afirmaron que los riesgos de las redes sociales superaban a los beneficios, mientras que el 90% respaldó una edad mínima de 16 años para acceder a las plataformas de redes sociales.

La gran mayoría de quienes respondieron quería una prohibición para menores de 16 años, incluidos los jóvenes, dijo la secretaria de Cultura, Lisa Nandy, quien añadió que una prohibición debería formar parte de otras medidas.

“No creo que prohibir las redes sociales por sí solo sea la solución milagrosa, pero sí creo que Australia ha demostrado con mucha claridad que tiene un papel importante que desempeñar”, dijo Nandy a la BBC el domingo.

La prohibición podría avivar aún más las tensiones con Estados Unidos, que ha advertido que las regulaciones deberían ser limitadas y no vulnerar las protecciones de la libertad de expresión, según un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Londres. También indicó que le preocupa que las regulaciones impongan mayores cargas a las empresas tecnológicas estadounidenses.

Jon Crowcroft, profesor de sistemas de comunicaciones en la Universidad de Cambridge, dijo que quienes apoyan prohibiciones sociales tienen buenas intenciones, pero probablemente están equivocados, y que los cambios podrían impedir que los niños accedan a sitios que necesitan.

“Existe un riesgo real de que esto empuje a algunos usuarios hacia sitios peores y vigilar los dispositivos es técnicamente casi imposible”, sostuvo Crowcroft. “Vigilar las plataformas es mucho más fácil, si tan solo los reguladores se molestaran en hacerlo”.

Con información de AFP, AP y Reuters