Fuerte defensa de Caputo al modelo en una reunión para promocionar el RIGI

ROSARIO.- Con la entrada previa de la brigada antiexplosivos, el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo en la Ronda de Negocios RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el encuentro de un día que pone en contacto a 43 grandes proyectos de minería, con 1800 posibles proveedores de todo el país. Estaba presente Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el gobernador Maximiliano Pullaro, además de gobernadores de 10 provincias y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, entre otros.

Caputo habló en La Fluvial, a orillas del Río Paraná, por donde salen el 70% de las exportaciones y apenas un día después de haberse apunado al visitar una mina de litio en Catamarca, a 4000 metros de altura. Hizo referencia a la enorme convocatoria del evento y agradeció, entre otras personas, a Karina ”por haberme cuidado ayer" y a Daniel González, su exsecretario de Coordinación de Energía y Minería.

“Esta es la primera reunión, pero adelanto que va a haber más. Esto es un éxito, aseguró, y dijo que hay 2100 reuniones organizadas. Lo que queremos todos es que los proyectos contribuyan a la industria y al desarrollo del país. Hay que lograr que las inversiones se den a lo largo de todo el territorio”, dijo.

Caputo hizo referencia a la llegada de inversiones de US$210.000 millones, “una cifra enorme”, sostuvo. No esquivó el tema de la informalidad, haciendo referencia a que “se van a generar cerca de 250.000 empleos, bien remunerados y formales. Y eso para nuestra economía de clave porque, como saben, casi la mitad de la economía es informal”.

Luego puntualizó cómo llegaron estas inversiones a la Argentina.

1- “La figura de nuestro presidente”: lo definió como “un faro en el mundo por todo lo que está haciendo, a nivel económico y por la batalla cultural que está dando. Dijo, además, que ”es uno de los tres líderes mundiales", con más mérito cuando se piensa “de dónde venimos como país”.

2- La estabilidad económica: si no se logra, nadie invierte, esbozó Caputo. “Por supuesto que hay un largo camino todavía, pero por lo menos hemos dejado de lado el populismo”, agregó, e hizo referencia a la emisión, el déficit fiscal, la inflación y la devaluación, entre otros aspectos centrales de gobiernos anteriores.

“No podemos movernos de este camino. No podemos movernos ni un centímetro, como dice el Presidente, de este camino, porque tenemos todavía una trayectoria negativa, un track récord muy, muy negativo, que hace que al primer desvío, el mundo se empiece a plantear si la Argentina no va a volver a las andadas”, reafirmó.

3- El RIGI: dijo que el régimen de inversiones ha sido clave para atraer US$210.000 millones. “Es un país que avasalló la propiedad privada, rompió contratos, y es lo peor que se puede hacer. Uno de los mayores logros de esta gestión es que no se rompieron contratos y se respetó la propiedad privada”, explicó el ministro.

4-La previsibilidad: “nunca (como ahora) hubo la convicción de tener orden macroeconómico por decisión política”, dijo Caputo.

5- La cuestión geopolítica: Es la oportunidad para la Argentina; “tiene lo que el mundo quiere” y puede proveer lo que necesita, entre otros bienes, energía y alimentos.

Detalles del RIGI

El ministro dijo que actualmente hay 48 proyectos presentados por casi US$209.394 millones, pero que “va a haber más proyectos entrando en los próximos meses”. Hay 30 proyectos aprobados por US$79.636 millones en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, pero también en infraestructura, tecnología y siderurgia. Al momento, la inversión real ejecutada es por US$7693 millones, hay 1794 proveedores locales contratados de 19 provincias, más CABA.

Según Caputo, las inversiones a través del RIGI en 2030 van a generar unos US$50 000 millones en exportación, “cambiando radicalmente la matriz económica de la Argentina”.

Aseguró que “hay un flujo de inversiones asegurado para los próximos años”. Agregó que “en la Argentina siempre también estuvo presente el problema del tipo de cambio. Estas inversiones garantizan justamente que ya no habrá estos problemas. Siempre nos hicieron creer el cuento de la restricción externa, de que a la Argentina le faltaban dólares. La verdad es que en la Argentina se castigaba a los sectores justamente donde tenemos más ventaja competitiva y que son los generadores de dólares. De nada sirve tener a los mejores jugadores en el banco de suplentes”.

Por último, afirmó que hay que “bajar el costo financiero y desarrollar el mercado de capitales”.

La palabra de Karina

Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, tomó la palabra y agradeció “a Maxi (Pullaro), a todos los gobernadores, al equipo económico ”que ha logrado organizar esta gran jornada", dijo.

Ronda de negocios RIGI en Rosario. Karina Milei durante su discurso Marcelo Manera

“Tenemos más de 2000 empresas pymes que se están conectándose para ofrecer sus productos y servicios. El RIGI está demostrando resultados extraordinarios. Vengo acompañando al sector minero. Estoy convencida de que la minería es uno de los sectores con mayor crecimiento de la Argentina. Acá tienen que ganar todos”, cerró.

Más tarde, Diego Santilli puso de manifiesto que hay que poner en marcha el Super RIGI.