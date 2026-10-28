Mal momento para el ministro de Economía en su visita a una mina con Milei en Catamarca

El ministro de Economía, Luis Caputo, pasó un mal momento en el viaje que lo llevó junto al presidente Javier Milei a Catamarca para recorrer una mina de litio. El funcionario sufrió por la altura, se sintió mal y debió recibir asistencia.

“El ministro de Economía viajó junto al presidente de la Nación a Catamarca, donde presentó un cuadro leve de mal de altura (apunamiento), por lo que recibió hidratación”, contaron a este medio en Casa Rosada.

“Actualmente, se encuentra en perfectas condiciones de salud y retomando sus actividades con normalidad”, dijeron las fuentes oficiales.

Otras fuentes que acompañan a la comitiva oficial advirtieron que la mina está a unos 4000 metros de altura. “Se descompuso en la planta por la altura. Se sentía bastante mal”, contaron y agregaron que debió recibir una inyección y que también le tuvieron que dar oxígeno.

“Está todo bien; cero grave”, dijeron a LA NACION los voceros de Caputo en el Ministerio de Economía, donde confirmaron que fue la altura.

Junto a su hermana, Karina Milei, el Presidente había arribado ayer a Catamarca, tierra del gobernador peronista Raúl Jalil, uno de sus aliados más firmes en el Congreso. El evento principal del viaje ocurrió hoy; bien temprano a la mañana, Milei voló en un Hércules hacia el salar del Hombre Muerto, donde la minera Rio Tinto inauguró una planta de carbonato de litio.

En la comitiva presidencial también estaba el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Río Tinto, firma de capitales ingleses y australianos, opera en esa zona el Proyecto Fénix, con una inversión anunciada de US$530 millones dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La empresa también accedió al beneficio para su Proyecto Rincón, en Salta, por US$2700 millones.

Al mediodía, el Presidente volaba en el Hércules hacia Salta, tierra de otro de sus aliados peronistas, el gobernador Gustavo Sáenz, desde donde regresará a Buenos Aires. De octubre a fin de año, la Casa Rosada se propuso que Milei recorra las nueve provincias en las que están distribuidos los primeros 23 proyectos aprobados a través del RIGI. La primera parada de esa gira fue en septiembre, con su paso por Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Actualmente, hay 27 RIGI aprobados que generarían inversiones por US$76.173 millones y empleos por 133.076, según informa el Ministerio de Economía. La mayoría en minería, petróleo y gas. Hay otros 21 proyectos que, según el Palacio de Hacienda, están en evaluación.

Simon Trott, CEO global de Rio Tinto, le dijo a este medio que la visita de Milei a la provincia fue una señal de respaldo al desarrollo minero. El ejecutivo recorrió junto al Presidente y otros funcionarios las ampliaciones de los proyectos de litio Fénix 1B y Sal de Vida, que comenzaron a producir antes de lo previsto, y destacó la buena recepción que tuvo el mandatario por parte de los trabajadores de la compañía.

Trott también adelantó que Rio Tinto busca ampliar su presencia en la Argentina más allá del litio y evalúa oportunidades en cobre, un mineral clave para la estrategia de crecimiento global de la empresa. Aunque no hay proyectos definidos, plazos ni presupuestos establecidos, afirmó que el país figura entre los destinos prioritarios de inversión y aseguró que la compañía está explorando distintas alternativas para sumar activos de cobre y aumentar su desembolso de capital si encuentra proyectos atractivos.

“No hay fecha ni presupuesto todavía. Necesitamos construir nuestras opciones aquí en la Argentina. Ese sería el primer paso, luego el estudio y luego el presupuesto”, explicó Trott, quien ubicó al país “alto” entre los destinos de capital de la empresa. “Añadiremos más capital si podemos asegurar proyectos de cobre aquí”, dijo.

Según la Secretaría de Minería, la Argentina produjo 120.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en 2025, un 62% más que el año anterior, y podría superar a Chile como tercer productor mundial hacia 2029. Entre enero y septiembre, las exportaciones de litio sumaron US$1624 millones, un 173% más que un año antes, y ya explican casi una cuarta parte de las ventas mineras al exterior.