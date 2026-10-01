Fuerte respaldo de dos potencias y la oferta de Milei al mundo

Horacio Marín, presidente de YPF, dio solo el pase arriba del escenario del edificio de la OCDE. Quería que las dos potencias que lo acompañaban fueran quienes le hablaran al público, muchos de ellos inversores franceses y europeos, sobre cuál era el futuro energético de la Argentina.

“Hemos valorado la transformación en materia de reformas y de incentivos”, afirmó entonces el sultán A. Al Jaber, CEO, ADNOC y ministro de Industria de los Emiratos Árabes. “La Argentina es un destino interesante”, completó.

Habló luego de la asociación con YPF y ENI. Lo escuchaba además Claudio Descalzi, CEO de la italiana ENI. “Hay que tender puentes y para eso es importante la confianza”, dijo el sultán y citó Milei y su trabajo sobre la “credibilidad” de la Argentina. “Quiero reafirmar el compromiso con las reformas en la Argentina y con el gobierno actual”, dijo.

YPF, Eni y XRG (subsidiaria de Adnoc) solicitaron formalmente la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Argentina GNL por una inversión acumulada de US$51.000 millones. Se trata de la mayor inversión privada anunciada para la Argentina. Esta adhesión es para la etapa de 12 millones de toneladas anuales (MTPA). El proyecto estima exportaciones por aproximadamente US$10.000 millones anuales una vez en operación. Marín había informado en Gastech que la Argentina LNG se encuentra en negociaciones avanzadas para firmar entre dos y tres nuevos contratos no vinculantes de venta de GNL. Los acuerdos contemplarían volúmenes de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas por año cada uno. El objetivo es cerrar estos contratos antes de la Decisión Final de Inversión (FID) prevista para fines de noviembre.

“Pensamos que la era del gas había terminado”, dijo Descalzi, que afirmó que la energía es un proceso aditivo, por lo que aún, pese al avance de las renovables, el mundo necesita más que nunca la estructura de gas y petróleo.

Hizo mención a las guerras de Rusia con Ucrania y el conflicto en Medio Oriente que disparó precios y complicó el abastecimiento. “Estamos destrozando la confianza”, señaló. Agregó entonces que se está invirtiendo mucho en GNL para superar esta situación de escasez en el mercado y mencionó que el proyecto con YPF va a ser muy importante. “Es un proyecto gigantesco que lleva tiempo”, describió.

“Creo en la Argentina; creo en lo que está haciendo”, dijo Descalzi. “No es posible dar un paso atrás. La Argentina está siendo muy inteligente”, afirmó el directivo global sobre la inversión en infraestructura para potenciar, sobre todo, las exportaciones y las instalaciones offshore.

Marín luego posteó en su cuenta de X. “París fue una nueva oportunidad para mostrarle al mundo lo que Argentina puede hacer en materia de energía. Como parte de la Argentina Week, participé de un panel junto a nuestros socios @eni y @XRG_official con quienes anunciamos que el próximo 26 de noviembre firmaremos el FID (Decisión Final de Inversión) del proyecto Argentina LNG”, escribió.

“Estamos trabajando para transformar los recursos de Vaca Muerta en una plataforma de exportación de GNL a escala global. La Argentina LNG es uno de los proyectos más importantes de la historia energética de nuestro país”, dijo y agregó: “Contempla una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con la posibilidad de escalar hasta 18 millones. De esta manera, la Argentina dejará de ser solamente un país con enormes recursos para convertirse en un proveedor confiable de energía para el mundo. Hoy ya no estamos hablando solamente de potencial. Estamos haciendo que los proyectos sucedan”, cerró.

La oferta de Milei

Luego del panel energético, fue el presidente Javier Milei el que le dedicó un párrafo de su discurso. a la energía y se ofreció a proveerle al mundo “energía abundante”.

“La misma Argentina que en el pasado temía quedarse sin gas en invierno hoy firma contratos para abastecer a Europa. YPF, que viene de presentar su mejor balance de la historia, está desarrollando contratos de abastecimiento para Europa y además está en el proceso de desarrollar el proyecto Argentina LNG junto a la italiana ENI y a XRG de los Emiratos Árabes Unidos. Este proyecto prevé producir 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado desde Vaca Muerta. Durante estos últimos años, Europa aprendió lo costoso que es depender de proveedores poco confiables”, dijo.

“Por eso, hoy vengo aquí a transmitirles que la Argentina puede y podrá ofrecerles energía abundante desde una región pacífica, alineada con los valores de Occidente y lejos de cualquier tipo de conflicto”, agregó.

Antes, Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (IEA), había dado en la tecla con lo que ocurre actualmente en el mundo energético. “La confianza se ha perdido”, dijo y aseguró que muchos, en el mercado, prefieren pagar más caro si saben que el abastecimiento se mantendrá. “Los inversores son como mariposas”, dijo para describir la fragilidad con la que se rompe la confianza cuando no existe la previsibilidad.