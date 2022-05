Ganancias: los problemas de fondo que tiene Guzmán, que le impiden acceder rápido al reclamo principal de Massa

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, volvió a la carga con el pedido al ministro de Economía, Martín Guzmán, de actualizar el piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las Ganancias. Guzmán ya había respondido que era una “obviedad” lo que se le estaba solicitando, cuando Massa hizo el primer reclamo, pero lo que no quedó claro todavía es si el incremento se hará en junio o julio. La diferencia no es menor. En primer lugar, porque en junio se cobra el medio aguinaldo y, más importante para el ministro, la segunda meta trimestral acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) finaliza en junio.

Menos de seis meses después de cerrar un acuerdo con el Fondo, el programa diseñado pende de un hilo, pese a que el organismo repite que “las metas no se cambian”. La primera revisión trimestral “cerró con forceps”, como dicen en la consultora EcoGo, y la segunda está complicada.

La actualización de tarifas tardó más de lo esperado y todavía no hay certidumbre sobre si se podrá implementar la segmentación, mientras que el gasto fiscal se incrementó con el ingreso de refuerzo para 13,6 millones de personas (7,5 millones de trabajadores informales y 6,1 millones de jubilados).

Por el lado de los ingresos, la aceleración inflacionaria es una aliada del Palacio de Hacienda y lo mismo ocurre con el alza de los precios de las commodities. Sin embargo, estos dos motores por ahora no alcanzan para bajar el déficit fiscal (la diferencia entre gastos e ingresos). Por ejemplo, la meta fiscal del segundo trimestre estipula que el Gobierno no se puede pasar de un déficit de $566.8000 millones, pero en abril ya alcanzó un rojo de $271.920 millones y los siguientes dos meses son más desafiantes por el incremento del consumo de energía y el pago del medio aguinaldo.

En este contexto se da la presión de Massa sobre Guzmán para aliviar los bolsillos de la clase media asalariada, que en los últimos meses también sufrió el golpe de la inflación. Con paritarias cerrándose por arriba del 60%, según cálculos del líder del Frente Renovador, la cantidad de trabajadores y jubilados alcanzados por Ganancias aumentó de 742.964 en febrero a 847.878 en abril, un incremento de 14%.

Por lo tanto, el diputado pide actualizar el piso a partir del cual se empieza a pagar el tributo. Esto no es igual a decir que habrá una actualización del mínimo no imponible, porque eso significaría un incremento para todas las escalas de Ganancias. Técnicamente, lo que hará el Ministerio de Economía es subir la deducción especial del impuesto para que el nuevo piso pase a ser $265.000, en vez del mínimo actual de $225.937.

“No cambia mucho si la modificación en Ganancias es antes o después de junio, porque la meta con el FMI ya viene complicada por el tema de las tarifas. Ganancias no es lo que pone en riesgo la meta fiscal, son los subsidios económicos, que están volando y no se hizo nada; por lejos es el componente más dinámico. Como la meta ya la tiene complicada, aun si no se cambia nada en Ganancias, ahora no tiene margen para nada, pero no es un esfuerzo fiscal tremendo”, dice Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.

El exsecretario de Ingresos Públicos, Juan Mariscal, calcula que el monto que dejaría de percibir el Estado por adelantar la actualización de Ganancias serían $30.000 millones entre junio y diciembre. Es decir, para el mes próximo implicaría una pérdida de apenas $5000 millones aproximadamente. “La postura de Guzmán parece que tiene que ver más con una señal que le quiere mandar al Fondo, que por costo fiscal en sí, que le cambia muy poco a las cuentas, sobre todo en un contexto de indexación continua de los ingresos con la inflación.”, dice el actual socio en Edelstein, Mariscal, Torassa y Asociados.

Más allá de la meta fiscal, la consultora EcoGo señala que el segundo trimestre apunta al incumplimiento de las tres metas objetivo: la fiscal, la de reservas y probablemente la monetaria. “Desde que se conocieron los lineamientos del programa con el FMI dijimos que el mismo era inflacionario y contractivo. Intentar evitar la contracción de la economía descuidando las reservas y la emisión como se está haciendo, lo torna peligrosamente más inflacionario, ya que erosiona la única ancla que le queda a la economía, que es el propio programa”, dice el último informe de la consultora.

Los principales bancos de inversión en Wall Street todavía no salen de su asombro de que el Gobierno se encamine a incumplir con las metas en menos de seis meses de entrada en vigencia. Ya consideraban pobre el objetivo de bajar el déficit fiscal de 3,1% del PBI a 2,5%, y ahora creen que el impacto del conflicto bélico no debería ser una excusa. “En el directorio del FMI hubo una discusión larga entre los halcones y las palomas sobre qué tipo de programa permitirle a la Argentina y se decidió por un acuerdo ‘light’. Lo mínimo que piden ahora es que se cumpla”, concluyó un economista de uno de los principales bancos internacionales.