¿Genialidad o fantasía millonaria? La polémica apuesta de Elon Musk por la IA en el espacio

Elon Musk nunca deja de sorprender. Desde la revolución Tesla hasta los cohetes reutilizables, sus proyectos siguen desconcertando a los expertos de todo el mundo. El último de ellos es la idea de lanzar centros de datos al espacio, es decir, ha solicitado a la FCC permiso para lanzar un millón de satélites para entrenar modelos de inteligencia artificial en el espacio.

Una entrevista en The Economist titulada “¿Puede Elon Musk realmente utilizar la IA en el espacio?” profundiza en la viabilidad de esta idea. La idea principal, tal y como subraya Tom Standage, subeditor de The Economist, es que los centros de datos orbiten alrededor de la Tierra formando un halo.

Este halo, señaló, se encuentra en una órbita específica denominada órbita sincrónica solar, que se encuentra constantemente en la línea entre el día y la noche, lo que da como resultado una luz solar esencialmente constante para los satélites. Esto es útil, ya que les permite alimentarse constantemente de energía solar, y eso, junto con otro anillo de satélites que proporciona una mayor capacidad a los centros de población, permitiría un acceso más eficiente a la inteligencia artificial para todos.

Elon Musk habló sobre el potencial de estos centros de datos orbitales y destacó que “vamos a lanzar con SpaceX centros de datos orbitales con una capacidad de entre 100 y 200 gigavatios al año, no acumulativos, sino anuales. En última instancia, vemos una vía para lanzar hasta un teravatio al año de potencia de cálculo desde la Tierra”.

“Hay que ir a la Luna”.

Sin embargo, para superar estos niveles de potencia, continuó, “hay que ir a la Luna”. Argumentó que esto se lograría “construyendo fábricas en la Luna para fabricar satélites de IA y disponiendo de un acelerador de masa, algo que solo se lee en la ciencia ficción, pero que vamos a hacer realidad”. Un acelerador de masa es, básicamente, una catapulta construida con la intención de lanzar satélites construidos en la Luna a la órbita terrestre. Según Alex Hern, editor de inteligencia artificial de The Economist, aunque los satélites orbitales puedan ser plausibles, esto es absurdo.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y actualmente en disputa con Musk, compartió este escepticismo, pero lo aplicó a toda la idea de la IA en el espacio, subrayando que, según los cálculos matemáticos de los costos de lanzamiento, así como la cuestión de reparar una GPU averiada en el espacio, “aún no hemos llegado a ese punto”.

Este escepticismo fue compartido por Kathleen Curlee, analista de investigación del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown, quien declaró a Fortune que “la gente se muestra escéptica al respecto porque, tecnológicamente, no es viable en este momento. Nos dicen que el plazo para ello es 2030, 2035, y realmente no creo que sea posible”.

Dado este escepticismo, surge la pregunta de cuál es la motivación para enviar centros de datos al espacio. Según Standage, se debe a la dificultad de hacerlo en la Tierra. En una entrevista en el podcast Stripe, Musk subrayó que “la producción de chips está creciendo exponencialmente, pero la producción de electricidad se mantiene estable, así que, ¿cómo se van a encender los chips?”.

“Cualquier energía solar puede generar aproximadamente cinco veces más potencia en el espacio que en tierra, y se evita el costo de tener baterías para pasar la noche, por lo que en realidad es mucho más barato hacerlo en el espacio” concluyó.

En los Estados Unidos se prevé que el consumo eléctrico de los centros de datos aumente hasta alcanzar casi el 10% del consumo total de energía de EE. UU.

Por lo tanto, tal y como subrayan los expertos, este plan tiene su razón de ser, sobre todo teniendo en cuenta que, según los analistas de The Economist, en los Estados Unidos se prevé que el consumo eléctrico de los centros de datos aumente hasta alcanzar casi el 10% del consumo total de energía de EE. UU.

Sin embargo, la viabilidad de su ejecución depende de tres factores principales, es decir, las predicciones de que la densidad de potencia de los satélites puede aumentarse hasta unos 70 vatios por kg, el costo del hardware puede reducirse a 5 dólares por vatio y el costo de lanzamiento puede mejorarse de US$3000 por kilo (su tarifa actual con el Falcon 9) a US$200 por kilo con el uso de Starship, un cohete totalmente reutilizable. Básicamente, como subraya Standage, toda la idea de los centros de datos orbitales es, en esencia, una apuesta por el éxito de Starship.

Sin una mejora de estos factores, un centro de datos de un gigavatio durante cinco años costaría alrededor de US$51.000 millones en espacio y US$16.000 millones en terreno. Si todas estas variables se modifican con éxito, esto se traduce en un costo orbital de alrededor de US$12.000 millones, menos de lo que cuesta hacerlo en tierra.

Y así, como concluyen Standage y Hern, esta idea de enviar centros de datos al espacio depende en gran medida del momento oportuno. Es plausible en el futuro y depende de una multitud de factores, pero, como afirmó Altman, es ridícula... por ahora.