Gonzalo Luchetti: “A pesar de todas las disrupciones, la resiliencia de la economía global ha sido muy fuerte”

“La resiliencia de la economía global y la americana en particular ha sido muy fuerte”, dice Gonzalo Luchetti, el argentino que en marzo de este año asumió como CFO global del Citi, banco que tuvo una facturación de US$23.845 millones en el tercer trimestre, con un crecimiento del 8% interanual. En diálogo con LA NACION, el ejecutivo que se unió a la entidad en 2006 habló sobre los riesgos geopolíticos que afectan a la economía internacional, el impacto de la IA y la fortaleza del dólar como moneda de referencia.

-¿Cómo es la situación del banco hoy?

-Estamos muy contentos con la performance que hemos tenido en lo que va del año. El tercer trimestre ha sido una buena reafirmación de algunos de los récords que hemos tenido, como el récord de revenue de la última década para un tercer trimestre. Crecimos 8% en los revenues en el tercer trimestre, y en lo que va del año los retornos suben en promedio 12,5%. Obviamente hay dos factores. Es verdad que el mercado ha sido bastante constructivo, en términos de que hay alta liquidez, los valores de los activos están altos y la mora está bastante baja a nivel de industria. Pero al mismo tiempo hay mucho de lo que nosotros llamamos alfa por parte del banco, que es la ayuda a los clientes, la ejecución desde Jane (Fraser, CEO global) a todos los equipos. En los últimos cuatro o cinco años tuvimos muchas cosas que arreglar de la infraestructura interna, y ya vamos dejando eso atrás.

Gonzalo Luchetti, CFO global del Citi: "A pesar de todas las disrupciones, la resiliencia de la economía global ha sido muy fuerte 16/10/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

-Mencionó que el mercado está ‘constructivo’. ¿Qué significa?

-Diría dos cosas. Primero, a pesar de todas las disrupciones que ha tenido el mercado en los últimos años, desde la guerra de Ucrania y Rusia, a obviamente lo que pasó con las tarifas en Estados Unidos o este año con Medio Oriente, entre otras cosas, la resiliencia de la economía global y la americana en particular ha sido muy fuerte. Es verdad que hay todavía riesgo geopolítico, que el tema de Medio Oriente y el precio del petróleo no se ha solucionado, y que ahora las tasas de interés se han incrementado, pero si uno mira los factores de crecimiento, hay resiliencia. La economía de Estados Unidos va a crecer alrededor de 2,3%, la economía global lo hará un poco más rápido que eso. El nivel de desempleo en EE.UU. está bastante en equilibrio. Entonces, si bien el tema de la inflación es algo que se está monitoreando muy de cerca y el objetivo del Fed es bajarlo a cerca de 2%, y hoy en día está en 3,5%, 3,4%, y es algo que no está solucionado, el crecimiento sigue existiendo.

-¿Y por qué se da?

-Porque el consumidor americano sigue gastando, que el motor número uno. Número dos, en términos tecnológicos e inteligencia artificial, la inversión es grandísima, y está ocurriendo a nivel mundial. Eso no solamente empuja a Estados Unidos. No es algo muy distinto a lo que escucho cuando vengo a Argentina en términos de oil and gas, minería y energía. Y es parecido a lo que pasa cuando uno ve Corea del Sur, Taiwán, China. Muchas economías que están siendo empujadas por ese factor, y eso hace que la economía mundial esté andando bastante bien.

Gonzalo Luchetti, CFO global del Citi, sobre el impacto de la IA en la economía: "La productividad creo que le va a ganar a la inflación" Hernan Zenteno - La Nacion

-Mencionó el tema de la IA. ¿Es sostenible este nivel de inversión o hay riesgos?

-Nuestra visión es las dos. Una es una visión ofensiva, en la cual claramente se está generando mucho valor. Claramente no es una ola más de innovación, sino que es una ola muy, muy importante. Porque soy viejo, ya he visto varias, y uno ve olas chicas y olas grandes. Las grandes que he vivido en mi vida han sido personal computing, mobile computing, obviamente internet y la era digital. Y después un montón de olitas chiquitas que no tuvieron el impacto que al principio se pensaba que iban a tener. Claramente, la IA es una de las olas muy grandes. Puede ser la cuarta revolución industrial o puede ser más chico que eso, pero claramente es muy disruptivo. Y participar de eso es importante. Eso quiere decir tener la capacidad de darle soporte a los clientes, facilitar el financiamiento o facilitar que puedan salir al mercado las empresas. Después está la parte defensiva también.

-¿Qué significa?

-Que esta oportunidad no viene sin riesgo. Y esos riesgos están en el mercado y se presentan también para las instituciones que implementan IA. Si uno lo ve desde el punto de vista del mercado, cuando hay tanto florecimiento, siempre aparecen los riesgos.

Gonzalo Luchetti, CFO global del Citi. 16/10/2026. Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Y cómo es ese esquema defensivo?

-Diría que hay que hacerlo con prudencia. Normalmente digo que tenemos que tener un pie en el tren, que no te dije el tren en la estación, y otro pie en la tierra para estar firme. Y eso para mí es mantener la prudencia y la disciplina en el underwriting, en el tipo de crédito que uno está cómodo, en hacer extender el crédito a las situaciones o empresas que tienen mejor reputación crediticia. Es súper importante mantener la disciplina en el momento en que todo el mundo está muy ambicioso y se perciben muchas oportunidades. No debe ser muy diferente de cómo en los bancos locales en Argentina tienen que trabajar el tema de energía. Hay que elegir los winners. Esa parte es muy importante. La otra parte defensiva que es importante es el riesgo del cyber, que eso es importante para los bancos, y para todas las industrias. Es un vector que se incrementa.

-Pensando en su impacto económico, ¿la IA es un factor inflacionario, o al revés, por mejorar la productividad? ¿Qué escenario ven?

-El que tenga la respuesta y te la diga con gran firmeza, no lo debe tener demasiado claro. No está todavía claro de cómo va a terminar. Creo que muchas cosas no están tan claras respecto de IA. Uno es qué impacto va a tener en el esquema laboral, en términos del recurso humano. Ha habido muchas horas de disrupción que han terminado con más requerimiento de recursos en ciertas áreas y un cambio o una relocalización de recursos de un lado que termina siendo automatizado, mientras otras disciplinas que se aumentan. En este caso, no está claro. Yo creo que la hipótesis principal es que la productividad va a aumentar y nosotros, por lo menos a nivel interno, ya lo estamos viendo, en el término de desarrollo de aplicaciones en los equipos de tecnología. También en los call centers, o en la automatización de procesos. Así que yo diría que la productividad creo que le va a ganar a la inflación, pero como pasó seguramente en Holanda con los tulipanes hace cientos de años, a veces la psicología de las masas también introduce elementos que no van a ser tan productivos.

-¿Qué análisis hace del escenario financiero global y las suba de tasas de la Fed? ¿Qué impacto tiene sobre la economía?

-Por ahora el nivel de actividad sigue siendo fuerte. Los clientes siguen tomando decisiones. Creo que se ha visto en el último trimestre, por ejemplo, en lo que es IPOs en Estados Unidos, más selectividad. Las empresas que salen son las que tienen o positive cash flows o una presencia de mercado importante. Sí creo que ha habido un poco más de selectividad. Creo que hay un signo de pregunta sobre si la curva que está proyectada, que hoy en día proyecta entre tres y cuatro incrementos en los próximos 15 meses, se cumple, y si eso va a empezar a tener algún impacto marginal sobre algunas de las oportunidades de negocio, porque los que están más cerca del margen, si empieza a subir el costo de financiamiento, por ahí algunos de los proyectos dejan de ser creables. Todavía no lo hemos visto eso a grandes líneas, sí con selectividad.

-¿Y cómo afecta a los países emergentes?

-Es difícil especular. Hoy en día la economía y las finanzas están tan integradas que va a depender también de las decisiones que toman los bancos centrales a nivel mundial. Porque hay veces que se mueven en tándem y hay veces que se mueven de manera distinta. Si hay una acumulación de incremento de tasas sostenidas por un largo periodo de tiempo puede tener impacto de la misma manera que antes te decía en los proyectos marginales de inversión.

-Como CFO de un banco internacional, ¿cuáles son los riesgos geopolíticos en consideración?

-Lo primero que noto es que ha habido gran adaptabilidad y gran resiliencia de los parámetros económicos tanto en Estados Unidos como a nivel global. En título personal, sorprendente. Has tenido un precio del petróleo en arriba de US$100 por bastante tiempo, ha habido problemas de oferta, donde muchos países han tenido que reconstituir su cadena de valor y cambiar rutas, y aun así hay crecimiento global, no ha habido gran desaceleración, no ha habido recesión. Eso para mí es bastante sorprendente del lado positivo. Claramente es un vector que monitoreamos. También el tema de las tasas, que hablábamos hace un segundo. También el tema de la inflación contra los ingresos y cómo se mantiene la relación de crecimiento, más a nivel de Estados Unidos porque obviamente para nosotros tiene más impacto eso a nivel de los consumidores. Y el tema de la IA, lo monitoreamos para entender el crecimiento y si hay elementos o partes de ese crecimiento que no van a ser sustentables en el tiempo.

-¿Qué escenario ven para el dólar como divisa en el futuro?

-Es una opinión personal te diría, no otra cosa, pero creo que el rol de EE.UU. y el del dólar en la economía es un hecho difícil de desplazar. Hay muchas teorías, un poco apalancadas en términos políticos o geopolíticos que marcan que puede haber preguntas si en el tiempo, esto va a cambiar. Me parecen muy válidas, pero al mismo tiempo me cuesta imaginarme que eso es fácil de cambiar. Primero por la fortaleza que tiene EE.UU. y la importancia que tiene como mercado de consumo para la mayoría del mundo productor. Por ejemplo, mucho de lo que exporta China va a Estados Unidos. Uno también ve que a nivel geopolítico puede haber pockets donde quizás hay puntos de tensión, pero en general se terminan alineando las cosas. Creo que va a haber sostenibilidad del dólar, y va a seguir siendo un parámetro bastante importante en lo que es el comercio internacional.