Tras la prórroga de la concesión, Aeropuertos Argentina consiguió US$400 millones para avanzar con su millonario plan de obras

Después de que el Gobierno le extendiera la concesión de 35 aeropuertos hasta 2049, con la posibilidad de prorrogarla hasta 2056, Aeropuertos Argentina colocó deuda por US$400 millones, en una operación destinada a refinanciar pasivos y fortalecer su capacidad financiera para afrontar el plan de obras por US$1500 millones previsto para el período 2027-2031.

La compañía, que forma parte del grupo Corporación América, de Eduardo Eurnekian, concretó la emisión de obligaciones negociables a una tasa de interés del 8% y con vencimiento en 2036. La operación recibió ofertas de inversores locales e internacionales por US$1000 millones, aunque finalmente la empresa tomó US$400 millones.

La colocación se produce a menos de un mes de la renegociación del contrato de concesión, que contempla un compromiso de inversión directa de US$600 millones por parte de Aeropuertos Argentina, además de otros US$900 millones provenientes del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), cuyos recursos se generan a partir del uso de los aeropuertos por parte de los pasajeros.

Si bien el monto obtenido equivale a dos tercios de los US$600 millones que la empresa se comprometió a invertir directamente, eso no significa que ya tenga financiada esa proporción de las obras, dado que parte de los recursos se destinará a refinanciar deuda existente y a capital de trabajo.

Según informó Aeropuertos Argentina, la operación le permitirá mejorar su estructura de capital, reducir el costo de financiamiento y extender los plazos de vencimiento de sus pasivos. La empresa aseguró que, con esta colocación, despeja los compromisos de amortización de capital de los próximos cinco años y mejora su capacidad financiera para afrontar las inversiones comprometidas.

En la presentación realizada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el directorio de la compañía había aprobado inicialmente una emisión por US$400 millones, ampliable hasta US$600 millones. Allí también se estableció que los recursos obtenidos podrían utilizarse para la recompra, el rescate o la refinanciación de obligaciones negociables anteriores, inversiones previstas en el nuevo contrato de concesión y capital de trabajo.

El lunes pasado, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, había adelantado que el financiamiento podía quedar cerrado esta semana, aunque la compañía tiene hasta junio de 2027 para demostrar que cuenta con los fondos necesarios para cumplir con sus compromisos de inversión.

Daniel Ketchibachian

“Estamos buscando el financiamiento. Dependemos de nosotros, del país y de las tasas internacionales. Si lo conseguimos esta semana, lo vamos a estar anunciando. Podría salir esta semana o más adelante, porque tenemos tiempo hasta mediados del año que viene”, explicó entonces.

Las obras previstas

El programa de inversiones anunciado por Aeropuertos Argentina contempla US$1500 millones entre 2027 y 2031, destinados a modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria del país.

Del total, US$794 millones se destinarán a Ezeiza, US$200 millones a Aeroparque y US$506 millones al resto de los aeropuertos que integran la concesión.

Entre las principales intervenciones previstas figura la construcción de una nueva terminal de arribos internacionales en Ezeiza, que complementará la terminal de partidas inaugurada en 2023. También se construirá una terminal específica para vuelos domésticos, ante el crecimiento de las operaciones y del número de pasajeros que viajan dentro del país.

En Aeroparque, en tanto, se ampliará la terminal de embarques domésticos con un nuevo espigón en el extremo sur, que contará con puentes de embarque —conocidos como mangas—, y se extenderá el sector internacional.

Entre ambos aeropuertos se construirán más de 60.000 metros cuadrados de nueva infraestructura y se renovarán otros 15.000 metros cuadrados.

El programa también contempla obras en los aeropuertos del interior, entre ellas ampliaciones y renovaciones de terminales, rehabilitación de pistas y modernización de los sistemas de balizamiento.

Las inversiones forman parte del nuevo acuerdo contractual aprobado por el Gobierno a fines de septiembre, que extendió la concesión hasta 2049, con la posibilidad de prolongarla hasta 2056. La renegociación también incluyó modificaciones en las tarifas aeroportuarias, entre ellas la dolarización de la Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) para los vuelos de cabotaje, que pasó de $5685 a US$9 por pasajero embarcado.