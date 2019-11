Esta semana la ANAC emitirá una norma para evitar el dumping aéreo Crédito: Ricardo Pristupluk

Administrar la competencia exige un equilibrio delicado. Mientras que el jueves último la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habilitó a las aerolíneas a hacerse cargo de las tasas aeroportuarias de los pasajeros para poder ofrecerles promociones más agresivas ($1 final, si quisieran), prepara para esta semana una resolución para prohibir las "conductas predatorias". Según pudo saber LA NACION será una norma para evitar el dumping en el aire, es decir, que una empresa venda sostenidamente pasajes por debajo de su costo con el fin de eliminar a la competencia.

La resolución establecerá multas económicas y obligará a "cambiar de conducta" a aquellas aerolíneas que, teniendo posición dominante en una ruta, operen más de tres meses cobrando menos por el servicio de lo que les cuesta sostenerlo. Para que eso suceda será necesario que la empresa sea denunciada por otra compañía afectada por esa conducta.

"Tal vez podés vender el 10% del avión a $1 y cubrir igual tus costos, pero no podés vender todo el avión a $500. La prohibición no tiene que ver con un valor de pasaje en particular", explicaron fuentes del sector.

La medida funcionará como un contrapeso luego de una serie de decisiones oficiales que, en un mercado con cada vez más competencia, fueron soltándole las manos a las aerolíneas y dándole más libertad para diseñar sus estrategias comerciales.

Como primera medida, el 31 de julio de 2018 el Ministerio de Transporte eliminó el piso tarifario de los vuelos de cabotaje vigente desde principios de los 2000, habilitó a las empresas a vender los pasajes al precio que decidan y dio lugar a lo que algunos llamaron una "guerra de tarifas". Si bien fue un avance para las aerolíneas low cost, que recién desembarcadas en el mercado argentino reclamaban poder vender pasajes por debajo de la tarifa mínima, rápidamente las empresas se toparon con un segundo obstáculo.

Aunque pretendían vender de manera promocional pasajes muy baratos, los pasajeros mantenían la obligación de pagar las tasas aeroportuarias, que agregaba a cualquier precio promocional el inconveniente agregado de "más tasas". Si bien las aerolíneas le ofrecían al Gobierno la alternativa de absorber ellas las tasas que están obligados a pagar los pasajeros, una resolución de 1998 les prohibía hacerlo. Hasta el jueves último.

El 14 de noviembre la ANAC publicó en el Boletín Oficial una resolución en la que habilitó a las líneas aéreas a hacerse cargo de esas tasas -pagándolas ellas directamente a los organismos pertinentes- por lo que podrán vender tarifas al precio final que deseen.

La resolución original establecía un tope del 10% de la capacidad el avión para vender pasajes con ese costo integrado, pero ese límite (que, según pudo saber este diario, se trató de un error asociado a la publicación de un borrador y no del texto final) fue rectificado hoy en la resolución 802/201. La forma que encontró el Gobierno para evitar una escalada de la guerra de tarifas es, entonces, la prohibición de las "conductas predatorias".

