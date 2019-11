Pasajes de avión a $1. Con una nueva norma, habilitan promociones más agresivas

Mediante una resolución en el Boletín Oficial la ANAC aplicó modificaciones en el pago de las tasas aeroportuarias Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Delfina Torres Cabreros SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019 • 12:37

Con el objetivo de impulsar promociones aéreas que permitan ampliar la cantidad de gente que viaja en avión, el Gobierno habilitó hoy la posibilidad de que las aerolíneas se hagan cargo de las tasas fijas que hoy pagan dentro del ticket los pasajeros. Así, las líneas aéreas tendrán la posibilidad de desplegar estrategias de precios más agresivas y, si por ejemplo prometen pasajes a $1 -como lo hizo Flybondi en el pasado- podrán venderlo efectivamente a ese precio final, siempre que ellas se hagan cargo de abonar las tasas posteriormente.

En la Resolución 727/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) señala que es una "práctica comercial habitual" de los explotadores de servicios de transporte aéreo de pasajeros la promoción y comercialización de billetes de pasajes con precios que incluyen el pago de las tasas de seguridad y de uso de aeroestación por parte del transportador.

Sin embargo, detalla que esa práctica encuentra una limitación en una resolución de 1998 que señala que el transportador se encuentra facultado para modificar cuestiones relativas a las tarifas y cargos, pero "no así lo relativo al pago de tasas que corresponden al pasajero como sujeto obligado al pago".

El texto determina que no se podrá exceder con esta modalidad la venta del 10% de la capacidad del avión Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Mediante la resolución de hoy la ANAC pretende "transparentar" es práctica, al considerar que no se estaría interfiriendo en la relación originaria pasajero-fisco o pasajero-operador aeroportuario, dado que el pasajero "sigue manteniéndose como sujeto obligado al pago y el transportista solo ofrece una liberalidad en favor de aquél".

Por este motivo, la normativa habilita a las aerolíneas a intervenir en lo relativo al pago de tasas que le corresponden al pasajero y bonificárselas, siempre que le informe fehacientemente que continuará siendo el obligado al pago de dichas tasas y que "podrá optar por renunciar a dicha oferta y mantener su obligación". Las aerolíneas, por su parte, deberán liquidar y abonar las tasas subsumidas dentro de las promociones dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.

El texto determina que no se podrá exceder con esta modalidad la venta del 10% de la capacidad total de cada vuelo, pero, según pudo saber LA NACION, esta limitación es un error que será rectificado en el Boletín Oficial de mañana.

Cuáles son las tasas pagadas dentro de la tarifa

Cada vez que una persona compra un pasaje de avión paga no solo la tarifa de la aerolínea, sino impuestos y tres tipos de tasas fijas que abultan el monto final. La más cara es la tasa por el "uso de la aeroestación", que recauda el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

A esa se suma la tasa de seguridad aeroportuaria, que recauda la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la de servicios de migraciones y aduana, que se reparten la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General de Aduanas.

Los pasajeros podrán renunciar a las promociones y mantener su obligación de pagar las tasas

Estas tasas -que suman alrededor de US$69 para vuelos de más de 300 kilómetros- financian el sistema aeronáutico argentino, que es autosuficiente y no requiere recursos del Tesoro Nacional. "La gente que no vuela no subsidia a la que no vuela", explican en el sector. Son cobradas en el pasaje y derivadas directamente a la autoridad de recaudación, es decir, no son parte del ingreso de las aerolíneas y por ese motivo cualquier variación impacta de manera directa en el valor de los pasajes.

La semana pasada circuló la noticia de una disminución de la tasa de seguridad aeroportuaria que, según se aseguraba, redundaría en una reducción en el precio de los tickets. Sin embargo, se trató de una reorganización de los diferente conceptos y al tiempo que la tasa de seguridad bajó US$2, aumentó la de "uso de la aeroestación" en la misma magnitud. Ambas modificaciones entrarán en vigencia el mismo día, el 1 de enero de 2020, con lo que las modificaciones resultarán en una suma cero.