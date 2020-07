La casa de Fabían Gutiérrez, una de las propiedades del exsecretario de Cristina Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Horacio Córdoba

No le fue fácil a Fabián Gutiérrez explicar cómo fue que su vida laboral haya sido tan provechosa como para poder construir una fortuna. T an imposible le resultó que está imputado por lavado de dinero en una causa que instruyó Claudio Bonadio y que aún está en Cámara a la espera de ser confirmada o no.

No convenció al juez cuando le explicó que aquellos años como ladero de la entonces senadora y luego presidenta Cristina Kirchner habían sido provechosos para sus finanzas. De hecho, habrá una pregunta que nadie podrá contestar: ¿eran de él los bienes o era un testaferro de algún poderoso?

Pero más allá de eso, l a Justicia ya prepara los escritos para mantener el embargo sobre los bienes y tratar de mantenerlos al resguardo para recuperarlos , en caso de que se pruebe que son producto de lavado de dinero.

La lista es larga, según dio por probado el juez Bonadio. "Resuelvo decretar el procesamiento sin prisión preventiva de Víctor Fabían Gutiérrez como coautor del delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza", escribió el fallecido magistrado que le trabó un embargo por 900 millones de pesos.

La defensa apeló ese procesamiento, que se dio junto con el de su hermana, Valeria Martinovich; su madre, Teresa Amalia Garcia, además de otras 14 personas que formaron parte de su entorno. La principal queja de la defensa es que estos hechos ya fueron juzgados con anterioridad, en cuyo proceso se dispuso el sobreseimiento. La Cámara decidirá.

Gutiérrez, al ser detenido en la causa de los cuadernos Fuente: LA NACION

Los bienes y los movimientos de dinero de Fabián Gutiérrez llevaron a la convicción del juez de que efectivamente hubo lavado de dinero. "Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita -decía Bonadio respecto de la recolección de bolsos que se descubrieron en la causa de los cuadernos y que fueron recibidos por Daniel Muñoz y Fabián Gutiérrez- fue puesto en circulación en el mercado con el fin de aparentar un origen lícito".

Según el magistrado, el patrimonio fue el siguiente:

1. Junto a un socio, en 2010, creó Contruc-Sec, una sociedad dedicada a la construcción . Entre 2013 y 2014 tuvo un incremento en las ventas del 1264% y la ganancia aumentó en un 1189%. El juez encontró varias pólizas de caución provinciales en ese período. En 2015, la empresa compró una camioneta Porsche Cayenne (IUX262). Gutiérrez fue el único autorizado a conducir.

2. Además de CYD Servicios Generales, Gutiérrez era socio de Tierra Austral . Esa empresa compró el 23 de septiembre de 2014 un lote de 10.000 metros cuadrados en Ushuaia.

3. En 2015, junto a su hermana Valeria Martinovich, adquirieron el paquete accionario de la firma Patagonia Landscape . A través de esta compañía, junto a CYD Servicios Generales, alquilaron buque Paraná, el cual operaría en el Lago Fagnano , Tierra del Fuego. En ese lugar se instaló el Hotel Surge Lodge 54, propiedad de Tierra Austral y administrado por CYD.

4. Gutiérrez firmó un contrato de gerenciamiento de Hotel Comercio por el cual el establecimiento le paga un 20% de las ganancias más un honorario. Lo llamativo, por lo que el juez considera que podría ser de su propiedad, es que allí funcionaban las oficinas de su constructora Contruc-Sec. Además, poco tiempo después compró un lote contiguo donde funciona el bar del hotel y al que se accede por adentro. Las coincidencias llevaron a que el magistrado considerara que ese establecimiento era de su propiedad.

5. El 12 de mayo de 2008 compró un lote en El Calafate , que fue donado a sus sobrinos sin usufructo en 2016.

6. El 20 de noviembre de 2008 adquirió un terreno en El Calafate que también fue donado a sus sobrinos en 2017, esta vez con usufructo a su favor.

7. El 21 de mayo de 2012 compró un inmueble en Ángel Biancella 1475, Guer Aike, Río Gallegos en 200.000 pesos. En noviembre de 2013, lo vendió a Mural por $800.000.

8. El 21 de mayo de 2012, Gutiérrez compró un inmueble ubicado en la calle Santiago Perkic (ex 204) número 124, el Calafate. El importe de la compra fue de $150.000.

9. El 3 de septiembre de 2012 compró un inmueble en Chacabuco 436 de Río Gallegos en $1.029.000, que fue vendido en junio de 2015 por $1.700.000, pagadero en 240 cuotas iguales y consecutivas con hipoteca por saldo .

10. El 2 de julio de 2013 compró un inmueble en Río Gallegos de 992 metros por US$26.850. Lo vendió un año después en U$S 55.100.

11. El 17 de octubre de 2013, a su vez, c ompró el inmueble ubicado en la Ruta Nacional 3 de 11.888 metros cuadrados en Ushuahia .

12. Al mes siguiente, en octubre de 2013, se hizo del lote 6, de la manzana 806 en El Calafate . Lo compró a $10.023 y el 26 de julio de 1016 se lo vendió a su madre , Teresa García, en $200.000. Ganó desde 2013 a 2016 alrededor de 1900% con un negocio inmobiliario que hizo con su mamá .

13. El 9 de abril de 2015 adquirió un lote en la manzana 493, Lago Argentino, El Calafate, por 5000.000 pesos. Lo vendió a 590.000 pesos.

14. En noviembre de 2015 compró un inmueble donde funciona Rayuela Eventos, en El Calafate. El salón está inscripto en la AFIP para ese destino por una titular que, a su vez, tiene un comodato firmado con Gutiérrez para poder explotarlo.

15. El 1 de diciembre de 2010 cambió un departamento en Sarandí 376/80,3°A , de la ciudad de Buenos Aires por un una propiedad ubicada Gobernador Gregores 936, El Calafate.

16. El 19 de agosto de 2009 compró una instalación comercial en la avenida 17 de octubre 2320 de El Calafate y pagó $250.000. En diciembre de 2012 lo vendió a través de la firma Pacheco Chapas en 1,1 millones de pesos. L uego, en 2016, esa sociedad lo volvió a vender. La duda de la Justicia radica en que durante los años en que había sido enajenado el inmueble, su madre, Teresa García, cobró entre 2012 y 2014.

Las pólizas que despiertan sospechas

Además de los inmuebles en el Sur, hay algunos movimientos de Gutiérrez en Buenos Aires que despertaron la atención de los investigadores.

Highland

Entre marzo de 2017 y el mismo mes de 2019, el exsecretario presidencial aseguró a su nombre una casa en el barrio privado Highland Park Country Club , Pilar. Según consta en el expediente, el importe asegurado fue de $15.144.000. Este inmueble tiene varios cambios de dueños entre socios de Gutiérrez en varias empresas como Patagonia Gourmet. Además, de los registros de ingreso al country surge que siguió ingresando, aún después de venderlo. Para la Justicia es una operación simulada y la casa del country es de propiedad de Gutiérrez.

De acuerdo a los datos de ingreso al Club, Gutiérrez pasó la barrera en los siguientes autos: Mini Cooper, modelo 2007; Ford Ranger 4X4, Modelo 2017; Audi A4 Quattro, Modelo 2003; Toyota Hilux, Modelo 2013 y Audi Quattro, Modelo 2011.

San Isidro

En San Isidro hay otro inmueble sospechoso. En marzo de 2018, Gutiérrez aseguró a su nombre un enorme chalet en Clemente Onelli 448, San Isidro , ubicado en un lote de alrededor de 1170 metros cuadrados. La póliza se tomó por un monto de $15.860.000. "Conforme surge del Registro de la Propiedad Inmueble resulta ser propiedad de Rudy Fernando Ulloa Igor" , dice la causa. Luego la casa cambió de propietarios en varias oportunidades, todos ellos socios del exsecretario en otros emprendimientos. FInakment, en marzo de 2019, cuando la vivienda fue allanada, la persona que se encontraba en su interior no pudo acreditar la titularidad. Además, un contrato de alquiler con el dueño, que sería simulado, daba cuenta de que Gutiérrez era el dueño. "El inmueble se encontraba prácticamente sin muebles, con pocas pertenencias personales, en su cuarto había un colchón inflable tirado en el piso, poca ropa en el placard y en otro cuarto, había un sommier, también con poca ropa en el placard", se escribió en la causa.

Pero esto no es todo. Las otras 16 personas que se encuentran procesadas con Gutiérrez también tejieron una trama de compras, ventas, alquileres y operaciones que la Justicia sospecha que son simulaciones con dinero proveniente del fallecido exsecretario.

La pasión por los autos

Según consta en el expediente, durante el período investigado el exsecretario tuvo a su nombre un Peugeot 307, modelo 2008; una camioneta Toyota Land Cruiser Prado; un BMW 130I; una Hyundai Santa Fe; tres Toyota Hilux; un Jeep Grand Cherokee Overland; una camioneta Ram 2500 Chrysler; una Land Rover, modelo Range Rover; BMW M6, Modelo 2007; Audi A4 Quattro, modelo 2009; BMW 333, modelo 2010; una camioneta Jeep Cherokee; un BMW 384 y un Jeep Wrangler Sport, modelo 2014.

Las comunicaciones

Entre las pruebas recolectadas se encontraron tres líneas asociadas a Gutiérrez. De allí surge que, entre las comunicaciones que hizo, se cuentan 161 a José López; 229 a Daniel Muñoz y 372 a Julio De Vido. Además marcó 198 veces a José Olazagasti, el secretario privado de De Vido; 57 a Roberto Baratta, 54 a Ricardo Jaime y 500 a Ulloa Igor.

Entre los empresarios se comunicó 48 veces con el constructor Carlos Wagner; 13 con Aldo Roggio; 5 con Aeropuertos Argentina 2000 y una con Gustavo Weiss. Con el socio de la familia Kirchner, Osvaldo Sanfelice, hubo 228 comunicaciones, con Lázaro Báez, 12, y con Cristóbal López, 14. "Adviértase la cantidad de llamados telefónicos intercambiados, en el periodo de investigación, con funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal y empresarios, los cuales, coincidentemente, jugaron un importante rol en el mecanismo de recaudación ilegal probado en el causa", concluyó el juez.