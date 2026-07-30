Habrá tres remates: se subastarán más de 7500 cabezas de ganado en el marco del Congreso de Aapresid

El Congreso Aapresid volverá a abrirle un espacio destacado a la ganadería. En la edición 2026, que se realizará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, el encuentro sumará tres remates televisados y por streaming, con una oferta superior a las 7500 cabezas. La actividad estará a cargo de Jáuregui Lorda, Agricultores Federados Argentinos (AFA) y Rosgan, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y Cía., y volverá a ser una de las principales novedades de una agenda tradicionalmente dominada por la agricultura y la innovación tecnológica.

Será el segundo año consecutivo en que Aapresid incorpora remates comerciales al programa del congreso. La iniciativa apunta a que el evento no solo sea un ámbito para debatir sobre ciencia, producción y tecnología, sino también un espacio donde productores, consignatarios, empresas e inversores puedan concretar negocios. Según destacaron los organizadores, el objetivo es ampliar la propuesta y fortalecer el vínculo entre la generación de conocimiento y la actividad comercial de toda la cadena agroindustrial.

El Congreso Aapresid volverá a incluir remates de hacienda como parte de su programación, con más de 7500 cabezas que saldrán a la venta durante las tres jornadas del encuentro

La agenda comenzará el martes 4 de agosto con el remate de Jáuregui Lorda Haciendas, que pondrá a la venta alrededor de 5000 cabezas de invernada, cría, consumo y exportación. La subasta se realizará desde las 10 en la Sala Regeneración y será transmitida por Canal Rural.

"Estamos muy contentos de participar nuevamente del congreso, es un orgullo que nos hayan tenido en cuenta. Invitamos a quienes estén buscando muy buenos lotes“, señaló Atilio Panaccio, martillero de Jáuregui Lorda Haciendas.

El miércoles será el turno de AFA, que realizará un remate especial de invernada y cría con unas 1000 cabezas. La actividad también comenzará a las 10 y podrá seguirse vía streaming. "Para Agricultores Federados Argentinos es muy importante la convocatoria; el Congreso Aapresid es uno de los eventos más importantes del país. Vamos a llevar muy buenos lotes, buenos plazos y esperamos tener un muy lindo remate“, afirmó Alejandro Milano, gerente de Hacienda y martillero de la cooperativa.

Habrá oferta de calidad

La programación se completará el jueves 6 con el remate organizado por Rosgan, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de Pastore y Cía. Desde las 15 se subastarán unas 1500 cabezas para faena, con transmisión online para compradores de todo el país.

Para Raúl Milano, presidente de Rosgan, la participación en el Congreso Aapresid representa una oportunidad para mostrar hacienda de calidad en uno de los principales encuentros del agro argentino. "La apuesta no está en la cantidad, sino en la calidad. Estos animales son con destino a faena y provienen de establecimientos que representan lo mejor de la zona núcleo“, sostuvo. Y agregó: ”Para nosotros es muy valioso poder acompañar un evento de estas características y estar presentes en un ámbito donde se piensa el futuro del agro“.