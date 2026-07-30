Misiones. La Iglesia apoyó un reclamo yerbatero y apuntó contra el plan económico: “Si el proyecto no incluye a la gente, no sirve”

POSADAS, Misiones.- En una intervención inédita desde que Javier Milei llegó al poder, la principal figura de la Iglesia Católica en Misiones respaldó el reclamo de los pequeños productores yerbateros que piden por un mejor precio de la materia prima y reclaman que se vuelva a regular el mercado. El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, recibió hoy a un grupo de representantes de los pequeños productores yerbateros, encabezados por Hugo Sand y Ana Cubilla, esta última jefa del sindicato de tareferos en Andresito.

“Nuestra realidad en Misiones hace que tengamos miles de pequeños productores y tareferos que son todos pobres en realidad; es otra cosa cuando uno va a la Sociedad Rural y escucha por ahí a grandes terratenientes”, indicó Martínez. Misiones es la provincia con mayor cantidad de minifundios y la gran mayoría de los más de 10.000 productores yerbateros de la provincia, que explican el 90% de la producción de hoja verde (el otro 10% es de Corrientes), tienen explotaciones de menos de 50 hectáreas. Los productores yerbateros están pidiendo un precio para el kilo de hoja verde de 500 pesos, cuando hoy se les está pagando aproximadamente 250 pesos.

Según cálculos de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), el sindicato de Hugo Sand, los productores y las economías de los pueblos dejaron de recibir unos 250.000 millones de pesos, si se computa la diferencia entre el precio considerado de equilibrio para cubrir los costos y tener una ganancia razonable, versus lo que se paga efectivamente. “Comentaban las consecuencias que traen en nuestros pueblos porque que todos estén deprimidos económicamente y socialmente hace que por ahí no funcione un supermercado, no funcionen comercios”, remarcó el obispo.

Passalacqua dialoga con Hugo Sand, de APAM

El obispo de Posadas cuestionó el plan económico del gobierno nacional: “Todo proyecto económico si no incluye a la gente no nos sirve para nada. Esta es la realidad”. Agregó: “Queremos estabilidad, pero en una situación en que esos números se logren con la gente. Sin la gente, con números que vayan cerrando en lo macro pero que la pobreza y las situaciones sociales estén muy mal, eso nos daña profundamente”.

A diferencia del padre Alberto Barros, que siempre fue muy crítico de las políticas libertarias y es otra de las figuras importantes de la Iglesia en Misiones, el Obispo Rubén Martínez nunca había expresado opiniones políticas. Solo una vez tuvo un entredicho con el gobierno nacional cuando Vialidad pretendió cobrarle al Obispado por el uso de la banquina en la peregrinación a Loreto, en noviembre de 2025. Aquella vez, al final el organismo dio marcha atrás y le devolvió a la Iglesia los 560.000 pesos que le había facturado.

Reunión con el gobernador

Más tarde, los representantes de los productores y los tareferos fueron recibidos por Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, a quien le pidieron que declare la “emergencia yerbatera” en la provincia e impulse una ley local que establezca un precio sostén. “Ese valor debe contemplar los costos de producción, un margen de rentabilidad para el productor y las condiciones laborales necesarias para que los trabajadores puedan desempeñarse dignamente”, explicó Sand, una de las figuras que encabezó el tractorazo que dio origen al Instituto Nacional de la yerba Mate (INYM), hace 25 años. En el encuentro, Passalacqua ratificó su respaldo a la recuperación de las facultades regulatorias del INYM, que podía fijar el precio de la materia prima pero perdió esa potestad con Milei.

Passalacqua en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, junto a los referentes de los productores y tareferos

“No voy a parar de luchar para que el instituto recupere sus facultades. Acá no hay cuestiones partidarias”, afirmó. Además, sostuvo que las cuestiones de mercado no resuelven por sí solas todos los problemas económicos de los ciudadanos y señaló que la situación que atraviesa la actividad yerbatera “priva a todos los misioneros” de mejores condiciones de vida.

De la reunión participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; referentes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) encabezados por Hugo Sand; representantes del INYM, de la Asociación del Alto Uruguay, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, de la Cooperativa Río Paraná y del Movimiento Agrario de Misiones, además de integrantes del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), del Sindicato de Tareferos de Jardín América (SITAJA), de la Uatre y de la Asociación Civil de Tareferos de la Zona Centro.