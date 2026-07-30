Hasta cuándo hay tiempo de hacer la recategorización del monotributo

Los contribuyentes que deban realizar el trámite de recategorización del monotributo cuentan con una ventana temporal precisa para gestionar las modificaciones necesarias al régimen impositivo.

Para ello es preciso saber que el trámite se concreta mediante el sitio oficial de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), donde también figura el nuevo cuadro de categorías y valores del monotributo a partir de agosto.

La fecha límite para el trámite de recategorización Shutterstock

Hasta cuándo se hace el trámite de recategorización del monotributo

Los monotributistas deben estar atentos al trámite para la segunda recategorización de 2026, una gestión que deberá realizarse hasta el miércoles 5 de agosto.

Para saber si corresponde o no un cambio de escalón deberá analizarse, por un lado, de cuánto fue la facturación entre julio de 2025 y junio de este año y, por el otro, el rango de los ingresos admitidos para estar en cada categoría de la tabla, con los nuevos montos que publicará el sitio oficial.

Quiénes deben recategorizarse en el monotributo

La recategorización es la evaluación que deben realizar los monotributistas para verificar si continúan en la misma categoría o si corresponde cambiarla, según su actividad.

Si los parámetros de la actividad superan o resultan inferiores a los de la categoría vigente, corresponde realizar la recategorización.

Para ello, es necesario considerar si hubo cambios en alguno de los siguientes parámetros:

Ingresos

Alquileres

Superficie afectada a la actividad

Energía eléctrica consumida

En el caso de ser necesaria la recategorización, el contribuyente debe ingresar con clave fiscal al apartado “Monotributo” y realizar la modificación.

Si no se realiza ninguna acción, el sistema entiende que no hubo cambios y el contribuyente permanece en la misma categoría.

Los pasos para realizar la recategorización en el monotributo Prensa ARCA

Los pasos para recategorizarse en el monotributo

Los períodos de recategorización son cada seis meses, en febrero y agosto, y se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses.

Acceder al Portal Monotributo y presionar el botón para indicar el CUIT y la clave fiscal.

Ingresar a la opción “ Recategorización ”.

”. El sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría. Para recategorizarse, presionar el botón “ continuar recategorización ”.

de cada parámetro de esa categoría. Para recategorizarse, presionar el botón “ ”. Informar el monto facturado en los últimos 12 meses . El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un local para el desarrollo de la actividad, seleccionar la opción que corresponda.

. El sistema preguntará si el contribuyente tiene o usa un local para el desarrollo de la actividad, seleccionar la opción que corresponda. Se muestra la pantalla que visualizará un contribuyente que desarrolla su actividad en una provincia adherida al Monotributo Unificado . Si no es el caso, no se va a informar sobre el componente integrado correspondiente a ingresos brutos o contribuciones municipales. Si se realizan actividades en más de una provincia, el sistema avisará que es necesario inscribirse en el convenio multilateral.

. Si no es el caso, no se va a informar sobre el componente integrado correspondiente a ingresos brutos o contribuciones municipales. Si se realizan actividades en más de una provincia, el sistema avisará que es necesario inscribirse en el convenio multilateral. Finalmente, el sistema mostrará la categoría que corresponde, de acuerdo a los datos ingresados. Presionar el botón “confirmar categoría”. El sistema informará que la transacción se realizó correctamente y se podrá imprimir la nueva credencial de pago.

Cuánto se pagará de monotributo a partir de agosto 2026

A continuación aparecen los valores exactos para las cuotas del octavo mes del año, teniendo en cuenta la actualización del 16,8%.

Categoría Cuota a partir de agosto A $49.527,18 B $56.379,08 C $64.530,58 D $82.564,81 E $108.267,51 F $129.930,65 G $158.815,05 H $317.895,01 I $474.992,78 J $580.793,69 K $702.103,24