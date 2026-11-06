Hasta cuándo no hay bancos en la Argentina por la visita del papa León XIV

Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas durante varias jornadas en los próximos días por el Día del Bancario y los feriados establecidos con motivo de la visita oficial del Papa León XIV a la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, la atención presencial estará interrumpida durante seis días consecutivos, aunque los usuarios podrán seguir realizando operaciones a través de los canales digitales.

Así lo informaron las cuatro asociaciones que agrupan a las entidades financieras del país: la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).

Este viernes 6 de noviembre no habrá atención bancaria en todo el país por el Día del Bancario, una jornada no laborable para los trabajadores del sector. A ese día se sumará el fin de semana del sábado 7 y domingo 8.

En tanto, el lunes 9 y el martes 10 de noviembre tampoco habrá actividad presencial en las entidades bancarias de todo el país, en el marco de los feriados vinculados con la visita del Sumo Pontífice.

Aunque el martes 10 es feriado en la ciudad de Buenos Aires, su alcance sobre el sistema financiero será nacional, dado que el Banco Central (BCRA) no operará durante esa jornada. Por ese motivo, tampoco habrá atención bancaria en el resto de las provincias.

La situación será diferente el miércoles 11 de noviembre, cuando el feriado alcanzará únicamente a la provincia de Buenos Aires. En ese distrito, las sucursales permanecerán cerradas por sexto día consecutivo, mientras que en el resto del país se retomará la atención habitual.

Qué operaciones bancarias estarán disponibles

Pese al cierre de las sucursales, las asociaciones bancarias aclararon que los canales digitales continuarán disponibles las 24 horas, por lo que los clientes podrán realizar transferencias, pagos de servicios y otras operaciones electrónicas mediante home banking, aplicaciones de banca móvil y billeteras virtuales. También se podrán efectuar compras y pagos con tarjetas de débito, de acuerdo con los esquemas habituales de funcionamiento.

Para garantizar la disponibilidad de efectivo durante esos días, las entidades financieras previeron reforzar la recarga de los cajeros automáticos en todo el país. Además, continuará operativo el sistema Extra Cash, que permite retirar dinero en efectivo con tarjeta de débito y DNI en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos, de acuerdo con las condiciones de cada establecimiento.

De esta manera, si bien la atención presencial estará suspendida durante varios días consecutivos, los clientes podrán seguir utilizando los medios electrónicos para realizar buena parte de sus operaciones bancarias habituales.