Hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo de junio 2026

En la Argentina existe el Sueldo Anual Complementario, que es un monto extra que se paga dos veces al año. El primer depósito se realiza en junio, mientras que el segundo, en diciembre. El aguinaldo es un ingreso extra anual al que tienen derecho a cobrar todos los trabajadores en relación de dependencia.

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente; en este caso es el sueldo más alto del período de enero a junio.

Hasta cuándo se paga el aguinaldo en junio 2026 (Fuente: Pexels)

Esta modalidad de pago solo alcanza a los trabajadores en relación de dependencia que se desempeñan en la actividad privada, administración pública y empresas del Estado. El aguinaldo también está destinado a los trabajadores registrados y a los jubilados y pensionados del sistema previsional. Quedan excluidos de este concepto los trabajadores no registrados, las personas que son monotributistas o tienen un empleo informal sin aportes.

Cuándo se paga el aguinaldo en la Argentina en junio 2026

Según detalla la ley 27.073, que regula los contratos de trabajo, el SAC se abona en dos cuotas y tiene definidas fechas límites. En el caso de la cuota de junio, el vencimiento es el 30 de junio, que este año coincide con un martes.

De todos modos, las empresas cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el lunes 6 de julio.

Cuándo pagan el aguinaldo Andrzej Rostek - Shutterstock

En el caso específico de los jubilados del sistema previsional, el aguinaldo se cobra en la misma fecha que la prestación social principal de la Anses y, según el nivel de ingresos, coincide con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. De acuerdo al monto de sus jubilaciones, los pagos se agrupan en diferentes semanas, siempre considerando la terminación del DNI. Para conocer la fecha exacta de pagos es preciso consultar el calendario que difunde la Anses al inicio de cada mes, y verificar la fecha según la prestación percibida.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Para quienes trabajaron el semestre completo (es decir, de julio a diciembre), el aguinaldo se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual percibida en ese período.

¿Cómo calcular el aguinaldo de Casas Particulares？

Si un trabajador no completó los seis meses, el aguinaldo se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para este caso, la fórmula para este cálculo es: (salario del empleado / 12) * meses trabajados. Por ejemplo, si el salario máximo fue de $100.000 y se trabajaron seis meses, el aguinaldo sería (100.000 / 12) * 6 = $50.000.