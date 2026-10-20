Hasta el 12 de noviembre: el “superferiado” de noviembre obligó a ARBA a postergar vencimientos impositivos

El “superferiado” inesperado por la visita del Papa León XIV obligó a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a reprogramar su calendario tributario. Debido a la sucesión de días inhábiles que paralizará la actividad bancaria tanto a nivel nacional como provincial, se prorrogaron determinados vencimientos de los impuestos inmobiliario y automotor

La medida, oficializada este martes a través de la Resolución Normativa N° 21/2026 en el Boletín Oficial bonaerense, fijó una nueva fecha límite de pago para el jueves 12 de noviembre. La prórroga contempla obligaciones centrales como la cuota 9 del Impuesto a los Automotores, la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario, además de las cuotas y anticipos de planes de regularización de deudas vigentes.

“Hasta esa fecha, se podrá pagar en término y sin perder los beneficios por estar al día con los impuestos. Quienes tengan un buen cumplimiento, obtendrán un 10% de bonificación pagando con cualquier medio de pago que elijan”, señalaron desde ARBA, entidad encabezada por Cristian Girard.

Este año se dio una sucesión de feriados que obligó a modificar las obligaciones impositivas. La seguidilla arranca el viernes 6 de noviembre con el Día del Trabajador Bancario, jornada no laborable para el sector financiero, a la que se suma un fin de semana atípico marcado por la visita oficial del Papa León XIV a la Argentina.

ARBA prorroga vencimientos

En ese marco, el Poder Ejecutivo dispuso un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, mientras que el Banco Central decretó feriado bancario el martes 10 y la provincia de Buenos Aires sumó un feriado propio el miércoles 11, generando un freno casi total en el sistema operativo financiero y administrativo durante casi una semana.

Los canales de pago habituales seguirán estando operativos durante todo el período. De manera digital, los impuestos podrán abonarse desde la plataforma web del organismo en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago mediante la billetera digital Cuenta DNI, mediante el escaneo del código QR que se distribuye a través del correo electrónico. Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán acudir a las entidades bancarias habilitadas o a las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, con previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

La resolución también extendió hasta el 12 de noviembre el vencimiento de anticipos y cuotas de los planes de regularización de deudas vigentes que originalmente debían abonarse los días 9, 10 y 11 de ese mes. Además, modificó los vencimientos para la presentación de determinadas declaraciones juradas y para el cumplimiento de obligaciones de los agentes de recaudación provinciales.