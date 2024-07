Hernán Lacunza advirtió sobre los riesgos del atraso cambiario y lo calificó como “incipiente pero persistente”

Escuchar

El exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza participó este martes de la Fundación Pensar, donde analizó la actualidad argentina en materia macroeconómica. Si bien alertó sobre riesgos de corto plazo, como el atraso cambiario, anticipó un futuro alentador, con “mejores oportunidades para invertir y producir” entre 2025 y 2027.

El economista dividió su exposición Argentina, oportunidades y desafíos económicos en cuatro segmentos: equilibrio fiscal, prudencia monetaria, levantar el cepo, recuperar el crédito para crecer. Así, destacó que el país logró “riesgo cero de hiper, corralito y default”, pero alertó por riesgos de corto plazo como el atraso cambiario “incipiente, pero persistente” y una reactivación demasiado lenta.

En cuanto al camino económico a mediano y largo plazo, Lacunza indicó: “Habrá un 2025 mejor que 2024 y un 2027 mejor que el 2023, ya que con equilibrio fiscal, menos gasto público, menos impuestos, economía más abierta, menos regulaciones, habrá mejores oportunidades para invertir y producir”.

Por otra parte, Guido Sandleris, expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), también participó del evento y a su turno remarcó: “El superávit fiscal es el ancla del plan económico y es el logro económico más remarcable de este gobierno. El déficit fiscal era una de las principales razones de las crisis económicas recurrentes que vivió nuestro país”.

Y señaló: “Las medidas anunciadas el fin de semana muestran que el Gobierno ha decidido en estos momentos priorizar la baja del dólar y la inflación por encima de otros objetivos de política económica como la acumulación de reservas”.

Economía: la principal preocupación del Gobierno

Tal como informó LA NACION, el rumbo económico y las posibles nuevas medidas fueron el eje central de la reunión semanal de Gabinete, la cual tuvo la primera intervención de Federico Sturzenegger. Según pudo saber este medio, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que no habrán cambios en la política cambiaria a pesar del récord del dólar y la suba del riesgo país, y que continuará la política de “retiro de pesos” del mercado. Además, Mario Russo, a cargo de la cartera de Salud, explicó nuevos aumentos en la medicina privada.

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló horas más tarde en conferencia de prensa: “No le buscamos explicación (al nuevo récord de la divisa estadounidense), no nos importa el valor. No estamos preocupados por el dólar; no nos ocupa el dólar o el riesgo país, lo que nos preocupa, ocupa y desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema es el peso”.

En esta línea, Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, afirmó en una entrevista en LN+:“Se hizo el DNU, se hizo la Ley Bases, pero quedaron varias cosas en el tintero con las cuales habrá que volver al Congreso y hay toda una agenda de reformas. Lo habrán escuchado al Presidente hablar de las 3000 reformas, hay mucho material. No quiere decir que todas tengan que hacerse, no quiere decir que todas tengan que ser exitosas”.

