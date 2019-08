Hernán Lacunza en su primera conferencia de prensa esta semana Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 19:03

A pocos días de haber asumido en el Ministerio de Hacienda, Hernán Lacunza le respondió a los gobernadores peronistas que se quejaron de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos de la canasta básica. "Qué digan, públicamente, que no quieren que bajen los impuestos porque no quieren aliviar a la población", dijo el Ministro.

En una breve entrevista con Radio Nacional, luego de una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, Lacunza habló también de sus encuentros con los equipos económicos de Alberto Fernández y Roberto Lavagna. "Las reuniones fueron positivas. No compartimos plataformas, porque tenemos miradas distintas, pero sí coincidimos en ponernos de acuerdo en cuestiones para no poner en juego la estabilidad", contó.

Consultado sobre las críticas y planteos judiciales de los gobernadores por la quita del IVA y el congelamiento del precio de la nafta, medidas que repercuten en las arcas provinciales, explicó: "En el caso de la rebaja del IVA y el Impuesto a las Ganancias, los impuestos no son solo para la Nación, sino que son coparticipables. Entonces, cuando Nación los sube, paga el costo político por la medida que es antipática. Pero los beneficios se coparticipan también con las provincias".

"Ahora, cuando el Gobierno central toma una decisión para aliviar el bolsillo de los argentinos, porque se considera necesaria en un momento de estrés e incertidumbre, cuando bajan los impuestos también se coparticipan", dijo y agregó: "Si no, los gobernadores deberían decir directamente: 'Yo no quiero que bajen los impuestos porque pierdo recursos. Porque no quiero calibrar el gasto como lo tendría que calibrar'".

Luego remarcó: "Que los gobernadores directamente digan, públicamente, 'no quiero que bajen los impuestos porque no quiero aliviar a la población'. Es una actitud posible, pero hay que ser claro".