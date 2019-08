Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

El flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza , se reunió esta tarde durante una hora con Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, dos de los economistas que colaboran con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández .

El titular del Palacio de Hacienda y los economistas dialogaron sobre las reservas del BCRA, sobre el tipo de cambio, la inflación, la energía, los precios de los combustibles, la rebaja del IVA a los alimentos, la relación con el FMI y la deuda pública, según reconstruyó LA NACION en base a fuentes oficiales. "Fue una buena reunión, cordial y de respeto", aseguraron cerca de Lacunza.

"Coincidieron en que, más allá de la competencia electoral, no hay que poner en riesgo la estabilidad cambiaria como un bien superior y llevarle tranquilidad a los argentinos. También coincidieron en dar garantías para darle estabilidad a la economía", señalaron fuentes oficiales al tanto de la reunión. Lacunza había manifestado el día de su asunción, cuando reemplazó a Nicolás Dujovne, que su prioridad es cuidar el tipo de cambio.

Según fuentes del Gobierno, Lacunza y los economistas del Frente de Todos "coincidieron" en que un dólar a $57 "está bien" y que "incluso está por encima del precio equilibro". Días atrás, Alberto Fernández había manifestado que "el dólar a $60" estaba "en un valor razonable". La moneda cerró hoy tres pesos por debajo de ese precio.

Los economistas cercanos a Fernández no quisieron hacer declaraciones a la prensa al salir del Palacio de Hacienda. Tampoco hubo foto del flamante ministro de Mauricio Macri con los asesores del candidato opositor, que volvieron de inmediato a las oficinas del candidato presidencial, en la calle México. Todesca, sin embargo, quedó como la encargada de comunicar un balance de la reunión por el Frente de Todos.

Según señalaron fuentes oficiales antes de la reunión, la intención del Gobierno con la convocatoria fue la de "explicar la coyuntura, escuchar y contarles las prioridades" del nuevo ministro de Hacienda.

Mientras el Gobierno mantenía la reunión con los equipos técnicos del Frente de Todos, Alberto Fernández continuaba ayer con el trabajo político. Ayer el candidato mantuvo una reunión con el senador nacional y presidente del bloque del PJ, Carlos Caserio y con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

Los interlocutores

Nielsen fue secretario de Finanzas entre 2002 y 2005 y participó de las negociaciones para el canje de la deuda argentina con el FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En julio de este año trató de "ignorante" al ex ministro de Economía y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por sus manejos en el mercado financiero internacional y la negociación con los holdouts. En ese momento, Fernández se puso del lado de Kicillof y relativizó el lugar del ex funcionario en su equipo. "Yo hablo con Guillermo, pero no tengo ningún referente económico", había dicho el candidato presidencial.

En la delicada coyuntura económica que quedó planteada tras el triunfo opositor en las PASO, Fernández lo eligió hoy a Nielsen como uno de sus representantes ante el Gobierno.

Todesca, por su parte, trabajó en el Banco Central durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont e integra el Grupo Callao, el centro de estudios que Fernández armó a principios de 2018. Es hija de Jorge Todesca, actual titular del Indec.